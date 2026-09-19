下班走樓梯遇陌生女…他抬頭瞬間嚇壞「立刻轉身」：超怕被誤會

一名男網友分享，近期下班時從地下室沿樓梯離開，途中因樓梯又窄又陡，前方剛好有一名穿短裙的女性，讓他擔心行走時的視線造成誤會，當下該名女性突然回頭，他擔心被誤認為刻意窺視，當下趕緊轉身迴避，相當怕被提告性騷擾。貼文曝光後，引起不少網友討論。

這名男網友在Dcard以「拜託穿短裙不要走比較陡的樓梯」為題，指出在公司爬樓梯時，因階梯坡度較陡，直到踏上樓梯後才注意到前方有名穿短裙的女性，沒想到對方突然回頭，讓他擔心自己的視角遭到誤解，因此立即轉身。他強調自己並沒有偷看的意思，只希望避免上下樓時因視線問題產生不必要的誤會，呼籲各位「仙女」保護自己也保護他人。

貼文一出後，不少網友都表示「電扶梯也是，常常看一些女生裙子超短，上去也不拿包包遮一下，下面的人全都看光光了耶」、「我30年前就被一個害過，誰想看啊啊啊啊啊，噁心」、「只怕帥哥看不見，就怕醜男看一眼」、「我在台鐵上樓梯也都是這樣，看到女生穿裙子我一律不走了，給她們先走」、「人醜性騷擾，男女都適用」。

事實上，台灣天氣炎熱，不少女生會選擇穿裙子上班。本站曾報導，一名男網友分享，近期對女主管的穿著習慣感到困惑，發現對方穿裙子時，疑似有時沒有穿內褲，讓他忍不住好奇，「女生真的會不穿內褲就出門嗎？」。

不少女網友表示理解，「其實穿內褲對下面不好，正因為長年沒穿、所以婦科疾病改善很多」、「在台灣這種氣候和環境，女性內褲過於貼身，穿一整天悶那麼久，不感染才奇怪，而且分泌物反而會變多」、「覺得可能是她私密處感染、尿道炎，所以不太能穿內褲，需要通風」。