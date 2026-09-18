整理包／勞工成家育兒福利一次看！從結婚、懷孕到養小孩 能請哪些假、領多少錢？

結婚、生子對不少家庭而言，除了人生規畫，也伴隨婚假、產檢假、產假及育兒支出的現實壓力。政府近年陸續調整相關制度，從新婚租金補貼、生育給付，到育嬰留職停薪及育兒津貼都有相關支持措施。

聯合新聞網特別整理勞工從「結婚→懷孕→生產→育兒」各階段可使用的福利，帶您一次掌握適用資格、補助金額、申請期限及請領方式，了解成家育兒一路上有哪些資源可以運用。

文章目錄 一、結婚｜婚假、新婚家庭租金補貼

二、懷孕｜產檢、陪產檢都有7天假

三、生產｜生育給付加補助每胎10萬元

四、育兒｜育嬰留停最長2年，前6月8成薪

五、家庭照顧｜一年7天，可用小時請

六、育兒津貼｜0歲到未滿5歲分兩階段

婚假

現行婚假為8天，預計自2026年10月1日起增加至14天。新增的6天婚假，工資由雇主先照給，再由雇主向勞動部申請補助。若在10月1日前已完成結婚登記，但原有8天婚假尚未休完，且仍符合相關規定者，也可適用新制。

新婚家庭租金補貼

目前中央「300億元中央擴大租金補貼」針對新婚家庭提供加碼。2026年1月1日以後登記結婚者，申請日前2年內符合新婚家庭資格者，租金補貼加碼為原補貼的1.5倍。

此外，2026年1月1日以後出生的新生兒家庭，育有1名未成年子女者，補貼加碼為2倍；2名子女為2.5倍；3名為3倍，之後每增加1名子女，補貼倍數再增加0.5倍，沒有上限，但實際仍須符合中央租金補貼的申請資格及相關規定。

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產檢假

受僱者懷孕期間，雇主應給予產檢假7天，假期間薪資照給。目前產檢假可依規定以日、半日或小時為單位申請；若以小時計算，每日正常工時8小時者，7天即為56小時。

陪產檢及陪產假

受僱者陪伴配偶產檢或配偶分娩時，可請「陪產檢及陪產假」7天，假期間薪資照給。政府另有研議延長至14天的規畫，但現行制度仍以7天為準。

產假

目前女性受僱者分娩前後，依法可請產假8周。工作年資滿6個月者，產假期間工資照給；工作年資未滿6個月者，產假期間工資減半發給。政府目前另有延長產假至12周的規畫，但現行法定產假仍為8周。

生育給付＋生育補助

2026年1月1日以後生育的本國籍女性勞工，符合相關條件者，可請領勞保生育給付，並由政府加計生育補助，使每胎合計達10萬元；若一次生下雙胞胎或以上多胞胎，生育給付及補助則依胎數按比例增加。因此，符合資格的勞工可將「生育給付＋生育補助」合併理解為每胎至少10萬元的生育支持。

育嬰留職停薪

受僱者任職滿6個月後，每名子女在滿3歲前，可申請育嬰留職停薪，每名子女最長2年。

自2026年1月起，育嬰留職停薪也進一步彈性化，未滿30日的育嬰留停可按「日」申請，每名子女合計最多30日。這30日仍計入原本最長2年的育嬰留職停薪期間，並非另外增加30天假期。

育嬰留職停薪津貼

育嬰留職停薪津貼以申請當月起前6個月平均月投保薪資的60%計算；政府另加發20%薪資補助，合計約為平均月投保薪資的8成。每名子女最長給付6個月。20%的薪資補助會併同育嬰留職停薪津貼發給，不需另外申請。

需注意的是，8成薪資支持是以最長6個月為限，並非整個2年育嬰留停期間都能領取。

家庭照顧假

受僱者因家庭成員需要親自照顧時，每年最多可請7天家庭照顧假。自2026年1月1日起，家庭照顧假可選擇以「小時」為單位申請。以每日正常工時8小時的勞工計算，7天即為56小時。

家庭照顧假併入事假計算，原則上不給薪；但雇主不得因勞工依法請家庭照顧假，而影響全勤獎金或考績。另外，家庭照顧假用完後，若仍有家庭照顧需求，符合規定者還可將剩餘事假以小時為單位申請。

孩子出生後，中央育兒津貼依年齡分為兩個階段，分別由衛生福利部及教育部主管。

0歲至未滿2歲｜衛福部育兒津貼

未滿2歲幼兒，未接受公共化或準公共托育服務等符合資格者，可申請育兒津貼：第1名子女：每月5,000元；第2名子女：每月6,000元；第3名以上子女：每月7,000元。

如果孩子接受公共化或準公共托育服務，則適用的是「托育補助」制度，而非育兒津貼，兩者不能直接相加。目前公共化托育補助每月7,000元起，準公共托育補助每月1萬3,000元起，符合多名子女、弱勢家庭等條件者另有加碼。

2歲至未滿5歲｜教育部育兒津貼

孩子滿2歲後，若未就讀公立、非營利或準公共幼兒園等平價教保服務，或由家長自行照顧，可依規定申請育兒津貼：第1名子女：每月5,000元；第2名子女：每月6,000元；第3名以上子女：每月7,000元。

若孩子就讀公立、非營利或準公共幼兒園，則適用的是政府提供的就學補助，並非同時領取育兒津貼。

因此，家長可將制度簡單理解為：孩子未滿2歲時，依照照顧方式選擇「育兒津貼」或「托育補助」；滿2歲後，則依是否接受平價教保服務，分別適用「育兒津貼」或「就學補助」。也就是說，並非同一名孩子在不同階段同時領兩份育兒津貼，而是隨著年齡及照顧方式，從衛福部的0至未滿2歲制度，銜接至教育部的2歲至未滿5歲制度。