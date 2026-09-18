勞動部預告修正「勞工請假規則」 產假、育兒留停都要放寬

勞動部預告修正「勞工請假規則」，將婚假延長至14天。除此之外，產假、陪產假也都將延長，育兒留職停薪適用兒童年齡也將放寬，不過這部分因涉及性別平等工作法、就業保險法等修法，須經立法院三讀，目前仍在協商階段。

其中，攸關育兒留停法規的性別平等工作法，7月底於立法院衛環委員會通過初審，但仍保留大量條文待黨團協商。

勞動部擬將育兒留停適用年齡從現行3歲延至6歲，但立委希望加碼到8歲，是主要爭執點；另有立委希望彈性育兒工時入法，但勞動部則希望先以獎勵方式推動。

另外，勞動部希望將現行八周產假延長至12周，讓母親身心有更多時間可恢復；現行七日陪產檢及陪產假擬延長為14天，讓孕產爸爸一起陪同。

不過立委在修法討論過程中也再加碼，例如產假，立委建議延長至14周。