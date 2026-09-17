愛之光全盲調香師征戰首爾攬5大獎 盼點亮職涯新路

台灣愛之光公益協會培訓的5名全盲調香師，憑藉敏銳嗅覺與實力，日前奪下全球美學現場挑戰賽5座獎項。協會今天舉辦成果發表會，盼外界化感動為訂單，為視障者開拓永續職涯。

2026WBA全球美學現場挑戰賽今年7月25日在韓國首爾市政廳舉辦，愛之光5名全盲調香師獲得5座獎項。其中，築夢組由顏龍奪下冠軍、李欣怡摘下亞軍、林昇任獲最佳品牌獎；職人組則由孫雍盛奪冠軍、胡富宇獲頒最佳品牌獎。

協會今天在位於台中市南屯區的園區，舉辦成果發布活動，除邀請獲獎的視障香氛師呈現獲獎作品，並感謝企業與公益團體贊助，支持選手進修並得以出國競賽。

愛之光公益協會執行長顏平芳告訴中央社記者，愛之光從護眼防盲出發，逐步拓展至視障職能培力、咖啡與香氛專業訓練。協會長期投入視障香氛專業培力，帶領視障創作者發揮嗅覺與創意，開展職涯新可能。

顏平芳說，過去視障者的職業選擇常被窄化，愛之光多年來的培訓、奔走，就是要撕下社會的標籤，今天他們不是因為「看不見」而獲得同情，而是用無可取代的嗅覺實力贏得國際獎項，也希望透過成果讓更多視障者願意走出來。

擔任賽前培訓教練的劉禎祥為愛之光第一屆培育的調香師，她表示，獎盃只是代表能力的起點，要能夠改變人生的，是能夠持續穩定的工作機會，希望大家能夠支持，把掌聲變成訂單，把感動變成讓視障朋友可以持續一輩子的職業。

調香師顏龍以作品「向光而行」獲獎，他提到，曾經自己把失去視覺當成生命最大的限制，是母親牽起他的手，投入助人工作、鼓勵他學習心理諮商，找回自信。調香師孫雍盛表示，這座獎不屬於他一個人，它證明視障者的職涯絕不受限，只要放手去做，黑暗中的可能是無限的。