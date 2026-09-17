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生活費壓力升 9成4學生開學後想打工

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

新學期開學，面對外食、娛樂及日常用品等生活成本上升，打工成為支應生活開銷的重要來源。1111人力銀行17日公布調查，高達94.3%學生已開始找打工、有打工計畫或持續打工，平均每月希望透過打工賺取1萬3,829元，「薪資」則是挑選工作的首要考量。

勞動部預計24日召開最低工資審議會，工資是否調升，也牽動學生打工族荷包。1111人力銀行調查顯示，新學期開始後，有56.9%學生已經開始找打工，31.3%有打算、但還沒開始找，另有6.1%一直都有在打工。

至於開學後想打工的原因，以「賺取生活費」85.9%居冠，「學費／住宿費」與「存款／投資」均為28.5%，另有25.6%希望累積工作經驗、20.3%是為了負擔社交或伴侶開銷。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，兼職工作已成為學生生活及財務規劃的一環，除了支應日常生活，也有學生將打工收入用於存款、投資，反映部分年輕世代已逐漸建立理財及累積資產的觀念。

至於找工作最在意什麼？「薪資」以67.2%高居第一，其次依序為離家或離學校近57.9%、工時彈性54.3%、工作內容困難度36%，以及環境安全29.5%。學生平均每月希望透過打工賺取1萬3,829元，最理想的工作模式則是「每周自行選擇可工作的時段」，占34%。

曾仲葳表示，學生對打工收入的期待與生活支出壓力密切相關，企業若要吸引學生投入兼職，除了薪資條件，工作地點與排班彈性也是重要因素，若能依照學生課表提供較具彈性的工作時段，有助降低課業與工作時間衝突。

調查也發現，學生對漲價最有感的項目，以「外食／餐飲費／外送」52.8%居首，其次是娛樂、社交支出36.5%，以及日常生活用品34.8%。當打工與原有生活安排衝突時，學生最容易犧牲娛樂，占17.7%，其次為睡眠15.8%、社團活動14.1%。

曾仲葳提醒，學生找打工時除了確認薪資、工時、工作內容及排班方式，也應透過正常求職管道，並將工作資訊告知家人或親友，以降低求職風險。

此次「2026學生開學打工」調查於8月25日至9月10日進行，針對1111人力銀行學生會員採立意抽樣，有效樣本數786份。

打工 學生 壓力

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