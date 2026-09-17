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年薪2百萬工程師天天加班嘆「身體撐不住」 網勸：沒健康錢給別人花

聯合新聞網／ 綜合報導
一名工程師上網傾訴自己因為工時過長，感覺身體快撐不住了。示意圖／ingimage
一名工程師上網傾訴自己因為工時過長，感覺身體快撐不住了。示意圖／ingimage

科技業工作高薪，但也通常伴隨著高工時。一名工程師近日在Dcard發文，以「我的身體好像撐不住了」為題，透露自己進入公司第6年，年薪約2百多萬元，但薪資多年沒有明顯成長，工作時間卻越來越長，幾乎每天都要加班到晚上11點，長期身心俱疲，甚至一度出現消極念頭，貼文曝光後引起不少網友關注。

原PO表示，自己並非沒有想過離職或換工作，但因為有家庭及房貸壓力，身為一家之主，必須持續工作賺錢，「我不賺錢，房貸怎麼還？老婆怎麼辦？」他形容，自己每天都被工作與經濟壓力推著走，即使薪資約有2百多萬元，生活卻沒有因此變得比較輕鬆。

他指出，目前工作內容與晶片專案進度高度相關，長期面臨「tape out」（流片）時程無法收斂、問題不斷出現的情況，加上公司專案規劃與其他團隊存在時間差，導致工作集中在最後階段，「每天上班到11點才真正停止結束工作」，下班後甚至還要回家繼續看報告。

原PO也提到，身邊不少同事長期承受工作壓力，自己觀察約有6成同事需要依靠安眠藥，40歲左右出現白髮的情況也相當普遍，讓他不禁質疑，雖然科技業部分職務不像輪班工作需要日夜顛倒，但長期高工時是否真的比較不傷身。

更讓他感到無力的是，部分部門可以準時下班，但自己的部門卻幾乎天天加班，付出大量時間後，卻未必能換來相對應的分紅或發展機會。他透露，近期已有不少同事選擇離職，甚至有人認為，以自身資歷轉往二線公司、領取約300萬元年薪並降低工作強度，也不是沒有可能，因此開始思考「繼續留下來」的理由。

文章曝光後，引發大量科技業網友留言，不少人從健康、薪資及職涯發展等角度，勸原PO重新評估工作選擇，有人直言「別鬧了，這點錢，趕快走好嗎」、「健康沒了，錢也是給別人花」、「為了工作把身體搞壞不值得」。也有人認為，以6年資歷及目前薪資水準，或許可以尋找工時較合理的職缺；另有網友分享自身經驗，表示自己同樣選擇離職，轉往工時較穩定的公司。

不過，也有網友持不同看法，認為不能單從薪資與工時判斷工作是否值得留下，若個人能力與職務內容不同，換工作的結果也可能有所差異；也有人指出，外部職缺不一定都能同時兼顧薪資與工作量，仍須衡量家庭、房貸及個人職涯規劃。

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