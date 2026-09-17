婚假擬增6天 產業界：提高生育率是好事、不致影響人力調度

搶救少子化，勞動部預告修正「勞工請假規則」，將現行勞工婚假比照軍公教婚假日數，由8天延長至14天，新增6天婚假期間的工資，希望透過增加婚假、降低企業負擔，營造更友善的成家職場環境，業界認為，婚假僅增加6天，對於企業的負擔與人力調度並不是太大問題。

業界表示，少子化是一個趨勢，更是國安危機，政府有各種作為去增加結婚誘因進一步提高生育率都是好事，但目前結婚率並不算太高，婚假使用情形自然也就相對低，對於企業來說，以「天」為單位的假期，人力調度都是很容易解決的問題。

產業界認為，先前政府提高生育補助，聽到員工反應，並不會因為幾萬元就改變不想生的想法，此次僅增加幾天婚假，預期同樣不會有太大程度的改變，現在年輕人不婚不生，並不是因為假期太少，因此增加婚假並無法解決結婚、生育意願不高的根本。

但業界仍表示，不婚不生是眾多原因疊加而成，包括薪資水平低、房價高、育兒環境不友善、教育環境等問題，而若政府願意一項一項解決，或許時間久了可以改善，只是現在的這些政策還不算是讓人真正有感。