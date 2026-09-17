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整理包／勞工婚假升級14天 10月1日正式上路 4大QA一次解惑

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞工現行8天的婚假，將於10月起修正為延長至14天。記者張文玠／攝影
勞工現行8天的婚假，將於10月起修正為延長至14天。記者張文玠／攝影

勞動部今預告修正勞工請假規則第2條、第12條草案，勞工現行8天婚假將延長至14天，預計10月1日上路。聯合新聞網整理相關問答，為民眾解惑。

問：婚假修法，假怎麼請？

答：請假期間沒變，從結婚登記日前10天起算，3個月內要請完（經雇主同意可放寬到1年）。

問：保證全薪嗎？

答：工資照給，勞工請第9至14天的這6天全薪，政府會全額補助給雇主，不增加企業負擔。

問：我在新制上路前已經登記結婚，可以請8天還是14天？

答：判斷關鍵就在新制上路的那一天，你的8婚假請完了沒？已請完8天者，適用舊規定，婚假請求權已行使完畢。還沒請完8天者，可領新制權益，婚假總日數自動升級為14天（前面已經請掉的天數會併入這14天計算）。

問：請婚假如果遇到例假、休息日或國定假日，會扣掉婚假天數嗎？

答：不包含。婚假是請「你平常要上班的日子（工作日）」。如果你請婚假的期間遇到例假、休息日、國定假日或勞動節，這些原本就不用上班的日子通通不用算進14天的婚假裡。所以實際連起來休，假期會比14天還要長。

資料來源／勞動部提供

勞工的婚假從8天升級成14天，預計10月1日正式上路。QA一次看。圖／勞動部提供
勞工的婚假從8天升級成14天，預計10月1日正式上路。QA一次看。圖／勞動部提供

勞工的婚假從8天升級成14天，預計10月1日正式上路。QA一次看。圖／勞動部提供
勞工的婚假從8天升級成14天，預計10月1日正式上路。QA一次看。圖／勞動部提供

勞工的婚假從8天升級成14天，預計10月1日正式上路。QA一次看。圖／勞動部提供
勞工的婚假從8天升級成14天，預計10月1日正式上路。QA一次看。圖／勞動部提供

勞工的婚假從8天升級成14天，預計10月1日正式上路。QA一次看。圖／勞動部提供
勞工的婚假從8天升級成14天，預計10月1日正式上路。QA一次看。圖／勞動部提供

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