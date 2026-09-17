聽新聞
0:00 / 0:00
整理包／勞工婚假升級14天 10月1日正式上路 4大QA一次解惑
勞動部今預告修正勞工請假規則第2條、第12條草案，勞工現行8天婚假將延長至14天，預計10月1日上路。聯合新聞網整理相關問答，為民眾解惑。
問：婚假修法，假怎麼請？
答：請假期間沒變，從結婚登記日前10天起算，3個月內要請完（經雇主同意可放寬到1年）。
問：保證全薪嗎？
答：工資照給，勞工請第9至14天的這6天全薪，政府會全額補助給雇主，不增加企業負擔。
問：我在新制上路前已經登記結婚，可以請8天還是14天？
答：判斷關鍵就在新制上路的那一天，你的8婚假請完了沒？已請完8天者，適用舊規定，婚假請求權已行使完畢。還沒請完8天者，可領新制權益，婚假總日數自動升級為14天（前面已經請掉的天數會併入這14天計算）。
問：請婚假如果遇到例假、休息日或國定假日，會扣掉婚假天數嗎？
答：不包含。婚假是請「你平常要上班的日子（工作日）」。如果你請婚假的期間遇到例假、休息日、國定假日或勞動節，這些原本就不用上班的日子通通不用算進14天的婚假裡。所以實際連起來休，假期會比14天還要長。
資料來源／勞動部提供
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。