10月起勞工婚假增至14天 已婚也有過渡期 未婚族：沒誘因

勞動部今預告修正「勞工請假規則」第2條、第12條草案，將現行8天的婚假一口氣延長至14天，支持勇於踏入婚姻的人，有更充裕時間籌備婚禮與成家事宜，新制預計10月上路。至於10月前已結婚登記者，將有一段銜接過渡期，若10月時還沒請完婚假，天數也會自動升級。但勞工婚假多6天，真能催出民眾婚育意願？不少新婚族拍手叫好，但也怕增添同事工作負擔，「喜帖都要不敢發了」，有未婚族甚至說「完全沒誘因」。

賴總統今年五月宣布推動「台灣人口對策新戰略——家庭支持篇」，針對「生育、養育、教育」3大階段，透過「加補助、減負擔、多彈性、增照顧」，在生養、托育、教育、職場、居住五大面向推出18項對策。

少子女化對策大禮包之一，是將勞工婚假天數比照軍公教，從現行8天增加至14天。勞動部條平司司長黃琦雅表示，新制上路後，登記結婚的新人可向雇主申請14天婚假，她強調，這14天婚假性質都是平常工作日，原本的例假、休息日、國定假日不能包含計算在內。

針對10月前已經登記的新婚勞工，黃琦雅說，將有一段新舊制過渡期，若新制上路前已登記結婚，登記日的前10天起3個月內（或經雇主同意延長到1年內），原婚假尚未請休完畢的新人，因仍處於可請求婚假的期間，婚假日數適用新規定。

黃琦雅進一步解釋，婚假屬「事由假」，勞工有結婚登記的事實，就享有請婚假的權利。依現行規定，婚假可自登記日前10天開始請，並應在登記日起3個月內請畢，若經雇主同意，則可延長至1年內請完。新制10月上路後，勞工婚假是否適用延長為14天，須符合2項條件，第一，原有8天婚假是否已經請完，第二，婚假請求期限是否跨越10月1日。

也就是說，如果10月前已經把8天婚假請光，就無法享有新增婚假，但如果到了10月婚假還有剩，且還在請求權期間，婚假總天數將自動升級為14天，但會扣掉前面已經請掉的天數。

黃琦雅強調，婚假期間，雇主應照給工資，為減輕企業因增加婚假天數的薪資負擔，增加的第9天到第14天婚假工資，勞動部將提供雇主薪資補助。相關補助規定及申請流程，將於勞工請假規則修正發布時一併對外公告。

至於婚假天數增加會不會讓人想「婚」？大部分新婚族很開心，希望盡快上路，有人已想好要安排去歐洲度蜜月。但年輕人多半不埋單，直言不會為了想要請婚假就特別結婚，畢竟結婚是一輩子的事，不是只有14天，萬一嫁錯人，開心放假14天，恐怕會痛苦好幾年。

26歲柯小姐表示，現在很多年輕人如果不靠父母，連房子都買不起了，更別說結婚、生小孩。多6天婚假可以說是「完全沒誘因」，真正重要的，還是要給年輕人更多生活補助、調整薪資，正視台灣年輕人普遍低薪、薪資趕不上通膨的壓力。

也有即將結婚的年輕人擔心，婚假這麼長，多出來的工作量都得靠其他同事幫忙，一定會被同事討厭，感覺喜帖都要不敢發了。單身族抱怨，同事請婚假期間，多出來的工作恐怕都讓其他人扛，政府現在政策都是在懲罰不婚、不生的人。

33歲陳先生則建議，應放寬讓勞工可指定放婚假的時間，想申請婚假的再申請，不要限制必須在時限內請婚假。

29歲的未婚趙小姐表示，多6天婚假並不會增加她的結婚意願，結婚主要仍與生育規畫有關，但高房價、育兒成本都是現實考量，即使未來每月增加5000元育兒金，也未必跟得上物價漲幅。相較於婚假，她更在意是否有能力給孩子穩定的生活。

準備結婚登記的曹小姐而言，工作舒壓的方式就是出國旅遊，所以這次婚假能夠延長真的是小確幸，只是這只是一時的小確幸，長久之計還是關心政府在婚姻生活、生育上能否提供更多誘因，「想要生卻沒錢」是很無奈的事情。

勞工婚假升級。圖／勞動部提供

勞工婚假升級14天Q&A。圖／勞動部提供

勞動部今預告修正「勞工請假規則」第2條、第12條草案，將現行8天的婚假延長至14天。新制預計10月上路。記者葉冠妤／攝影

勞工婚假升級14天Q&A。圖／勞動部提供

勞工婚假升級14天Q&A。圖／勞動部提供

勞動部今預告修正勞工請假規則第2條、第12條草案，將現行8天的婚假延長至14天。圖／AI生成