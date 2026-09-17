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近三成年輕人想進科技業，104：專業＋AI 讓自己成為「梳型人才」

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

SEMICON Taiwan月初落幕，吸引超過13萬人參與，成為科技人才已成為許多求職者的目標，根據一零四（3130）旗下104人力銀行數據，今年30歲以下的求職者中，27%找工作傾向電子資訊／軟體／半導體業。

適逢大學選課之際，大學生該透過選修跨域理工領域，增加未來進入科技業的籌碼？104人力銀行職涯永續長王榮春建議，大學選課不必為了追逐風口而放棄原本專業，關鍵在於找到自身天賦、興趣與使命，再思考如何搭上AI與產業趨勢，並運用AI將不同技能串接起來成為「梳型人才」，槓桿核心專業競爭力。

大學選課該選擇有興趣的？還是對未來發展有幫助的？王榮春表示，選擇學習方向可從「內在」與「外在」兩個面向思考：內在是個人天賦、熱情與想完成的使命，外在則是產業發展趨勢與人才需求；最理想的做法，是用自己的專業切入正在成長的產業，而不是放棄自我、硬擠進理工領域。

根據104人力銀行數據，今年9月電子資訊／軟體／半導體業徵才19.6萬人，當中有7.3萬個、37%並非資訊軟體、研發、生產製造、操作技術維修類職務，對有意投身科技產業的大學生來說，學習方向不應是強迫自己成為理工人才，而是進一步思考「我的所學如何進入趨勢產業」，讓自身專業成為進入不同領域的堅強基礎。

當AI從科技業快速應用到各種工作場景，大學生可以依照自己的學群，選擇與AI結合的課程或實作，理解AI如何改變原有工作方法與流程，進一步創造新的職涯機會。

王榮春舉例，文史哲學群可從AI文本分析、自然語言應用等切入，延伸至數位人文研究與內容分析；運動休閒學群可運用穿戴裝置或運動表現數據分析，發展為運動科技產品經理；藝術學群則能結合AI音樂生成、互動藝術裝置開發，成為AI影像創作藝術家。

大學生該如何開始跨域接觸AI？王榮春指出，教育部推動的「臺灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA），能透過跨校選課、資源共享與學分採認，讓學生突破原有校系與學習領域的限制，接觸AI相關課程，找到屬於自己跨域發展路徑。

快速變動的環境，許多大學生可能陷入學習焦慮王榮春提醒，不要盲目追逐當前最熱門的學習課程，把個人能力想像成一把「梳子」，一項清楚的專業，向外延伸數個有關聯性的能力，並運用AI把不同的技能串接起來，透過找到自己的專業定位，再把AI變成放大專業價值的工具，才能在產業快速變動下，走出屬於自己的職涯路徑。

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