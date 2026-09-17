高雄大型徵才19日登場！「碳佐麻里」外場工作開出47K薪資

近年勞動基金收益大好，愈來愈多勞工加入勞退自提，累積有保障的退休老本。勞保局七月最新統計，勞退提繳總人數七八六點六萬人，其中自提總人數逾一五八點三萬人，自提率首突破二成，達百分之廿點一三，等於每五名勞工就有一人自提。

2026-09-17 00:00