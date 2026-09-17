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高雄大型徵才19日登場！「碳佐麻里」外場工作開出47K薪資
高雄大型徵才活動來了，高市勞工局9 月19日上午9時至12時在苓雅運動中心舉辦「薪動高雄、職得幸福」徵才活動，現場提供科技製造、批發零售與餐飲旅宿等產業逾一千個職缺，鴻海精密及長興材料釋出的工作機會薪資逾4萬元，碳佐麻里也開出4萬7000元外場工作。
勞工局指出，求才廠商橫跨科技製造業、批發零售業及餐飲旅宿業等各產業知名企業，包含鴻海精密、燁聯鋼鐵、華新科技、臻鼎科技、光寶科技、長興材料、日航酒店、然一酒店、承億酒店、夢時代購物中心、碳佐麻里、瓦城、壹玖貳捌餐飲（1928燒肉鋪）、高雄捷運公司。
上述求職單位提供的職缺包括工程師、會計財務人員、品檢員、技術員、儲備幹部、門市人員、計時人員、內外場人員等多項職缺。
勞工局提醒，求職者要注意服裝儀容，讓面試官留下良好印象。相關訊息即時公告於訓練就業中心官網及臉書「高雄市政府勞工局訓練就業中心」。
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