近3成年輕人想進科技業 104：不用急著轉理工

AI熱潮帶動科技業人才需求，也吸引愈來愈多年輕人搶進科技業。104人力銀行最新數據顯示，今年30歲以下求職者中，有27%找工作傾向電子資訊、軟體及半導體業。不過104提醒，大學生不必為追逐產業風口而放棄原有專業，應思考如何將自身專長與AI、產業趨勢結合，培養跨域競爭力。

104人力銀行統計，今年9月電子資訊、軟體及半導體業徵才人數達19.6萬人，其中7.3萬個、占37%的職缺，並非資訊軟體、研發、生產製造或操作技術維修類工作，顯示想進科技業，不一定非得具備傳統理工背景。

104人力銀行職涯永續長王榮春表示，大學生選擇學習方向，可從「內在」與「外在」兩方面思考。內在包括個人天賦、熱情及希望完成的使命，外在則是產業發展趨勢與人才需求，最理想的方式，是用自己的專業切入正在成長的產業，而非為進入熱門產業，硬把自己轉成理工人才。

隨著AI快速滲透各種工作場景，104建議，非理工背景學生可朝「專業＋AI」發展。例如文史哲學群可學習AI文本分析、自然語言應用，延伸至數位人文研究與內容分析；運動休閒學群則可運用穿戴裝置及運動表現數據分析，朝運動科技產品經理發展；藝術學群也能結合AI音樂生成、互動藝術裝置開發，投入AI影像創作等工作。

至於學生如何跨域接觸AI，王榮春指出，可善用教育部推動的「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA），透過跨校選課、資源共享及學分採認，突破原有校系限制。104也與TAICA合作推出AI人才求職專區及職涯探索工作坊，希望進一步串接校園AI學習與企業人才需求。

王榮春提醒，在快速變動的環境下，大學生不必盲目追逐當前最熱門的課程，而可把個人能力想像成一把「梳子」：先建立一項明確核心專業，再向外延伸數項相關能力，最後運用AI把不同技能串接起來，成為「梳型人才」。先找到自身專業定位，再利用AI連結不同能力，才能在產業快速變動下，建立較難被取代的職涯競爭力。