勞退自提首破2成 年輕世代增

近年勞動基金收益大好，愈來愈多勞工加入勞退自提，累積有保障的退休老本。勞保局七月最新統計，勞退提繳總人數七八六點六萬人，其中自提總人數逾一五八點三萬人，自提率首突破二成，達百分之廿點一三，等於每五名勞工就有一人自提。

勞保局指出，除雇主依法每月提繳工資百分之六，勞工還可再加碼自提最高百分之六。自提除享有免納入薪資所得扣繳的節稅優惠，累積收益也有不低於兩年期定存利率的保證，新制勞退基金近十年平均收益率百分之八點七、近五年達百分之十點二八，今年截至七月績效更高達百分之廿四點五八。

勞保局統計資料顯示，今年七月自提人數成長至一五八點三萬餘人，較去年增加廿二萬一八八八人，成長率百分之十六點二九。

進一步分析，各年齡層均擴大參與自提，其中，五十歲以上勞工自提人數成長百分之十八點二，卅歲至四十九歲百分之十四點八三，廿九歲以下勞工也成長百分之十四點七九。

勞保局指出，五十歲以上勞工因臨近退休，自提比率居為各年齡層之冠，高達百分之卅二點卅八，值得關注的是，年輕世代對退休規畫的觀念也在轉變，廿九歲以下的勞工自提人數成長率較過去明顯增加。