8天婚假增至14天！ 勞動部明宣布加碼 支持勞工想婚

為挽救低迷生育率，賴政府推動「台灣人口對策新戰略家庭支持篇」，希望從婚、孕、育兒及友善職場等面向提供支持，讓年輕人能兼顧工作與家庭，敢婚、敢生也敢養。其中，勞動部預計明天宣布將修正「勞工請假規則」，將現行8天婚假延長至14天，讓新人更有餘裕籌辦婚禮、成家。

為打造友善育兒職場，勞動部今年起推動以「日」為單位的彈性育嬰留停。賴總統今年五月也宣示，面對少子女化挑戰，政府祭出18項對策大禮包，推出的「台灣人口對策新戰略家庭支持篇」，將透過減少工時、新增彈性假別運用及津貼等政策，從婚育、養兒育女到友善職場等面向提供協助。

其中一項政策是增加婚假、產假及陪產檢與陪產假天數。勞動部預計明天召開記者會，宣布將修正「勞工請假規則」，將勞工婚假比照軍公教人員，由現行8天延長至14天，讓敢婚的年輕世代，有更充裕的時間籌備婚禮及處理成家事宜。

除延長婚假，勞動部也規畫將現行8周產假延長至12周，並將配偶的陪產檢及陪產假由7天增至14天；也擬將育兒留職停薪適用的子女年齡由3歲放寬至6歲、增加津貼等。不過，因涉及修正「性別平等工作法」及「就業保險法」，朝野對申請天數及子女適用年齡仍有不同意見，修法進度延宕。