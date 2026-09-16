百工百業AI人才從哪來？ 國發會：校園扎根、產業培訓、海外攬才並進

百工百業加速導入AI，人才從哪裡來？國發會人力發展處長謝佳宜表示，政府正從校園培育、產業訓練及國際攬才三方面建立AI人才生態系。除從中小學扎根，大專階段也將加強跨域學習，讓不同專業的學生具備AI應用能力。

國科會今天舉辦國家科學及技術委員會第23次委員會，重點包括AI人才培育以及國家防疫生態系。會後記者會中，謝佳宜指出，AI人才需求已從技術開發擴大到各領域的實際應用。教育部推動「人工智慧學程聯盟」，整合跨校課程並建立課程採認機制，讓學生能跨校、跨領域修習AI課程，同時建置貼近產業需求的教學情境。

產業端的重點則是讓企業具備實際導入AI的能力。謝佳宜說，台灣九成以上企業為中小企業，AI應用不能只停留在大型企業。經濟部透過工作坊、AI新秀計畫等方式，協助中小微企業培養實作人才，政府也推動「AI產業人才指引」，協助企業尋找人才。謝佳宜表示，現行指引已更新至3.0版，區分AI應用、AI開發及AI研究三類人才，並建立能力框架，串聯人才培訓、認證與就業媒合，預計年底再更新。

海外攬才也是未來重點策略，謝佳宜說，國發會將協調相關部會，對接海外人才社群並加強延攬；國際人才服務中心也提供來台申辦及生活諮詢等服務。政府另透過法規調整，改善國際人才在工作、依親、居留及社會保障方面的條件，希望讓人才「進得來，也留得住」。

國科會主委吳誠文表示，AI基本法通過後，中央各部會正依基本法檢視並調整相關法規；涉及地方政府的業務，未來也將協助地方進行法規調整。推動AI產業的關鍵是人才，從研究發展、產品開發到應用服務，都需要持續培育。吳誠文指出，AI的影響不只限於產業，相關方法與工具也將進入民眾的工作、教育、娛樂及旅行等生活場景，因此人才培育須同時回應產業發展與社會應用需求。