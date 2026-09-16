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台灣沒有低薪？勞陣揭去年153件未給足最低工資挨罰 僅冰山一角

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長張祐嘉（左起）、台灣勞工陣線秘書長楊書瑋、台北市產業總工會副理事長王燕杰今天舉行記者會，要求一國多制的最低工資裁罰基準，應全國適用一致。記者邱德祥／攝影
台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長張祐嘉（左起）、台灣勞工陣線秘書長楊書瑋、台北市產業總工會副理事長王燕杰今天舉行記者會，要求一國多制的最低工資裁罰基準，應全國適用一致。記者邱德祥／攝影

主計總處官員日前指出，依經濟合作暨發展組織（OECD）低薪定義，每月經常性薪資低於2萬7598元才屬低薪勞工，而今年最低工資已達2萬9500元，因此「我國並沒有低薪情形」。然而，台灣勞工陣線今天表示，去年全國仍有153件雇主未給足最低工資的裁罰案件，顯示部分勞工連最低工資都拿不到，且實際違法情形恐怕只是冰山一角。

勞陣秘書長楊書瑋表示，最低工資已連續10年調升，據勞動部統計，2025年仍有約208萬名勞工薪資貼近最低工資、直接受惠，顯示持續調高最低工資，對保障低薪勞工生活仍具有實質意義，且也未出現企業出走或失業率上升等現象。

但薪資差距問題仍未獲解決。楊書瑋以2025年為例指出，全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬7884元，中位數卻僅3萬8406元，且將近7成勞工薪資低於平均數，可見薪資差距不斷擴大。

此外，最低工資專法上路兩年多，仍有雇主未給足最低工資。據勞動部統計，2025年全國共有153件裁罰案件，其中六都就占了62.1%，新北、台中及台南的違法案件，更都超過全國總量1成，而實際上可能存在龐大的違法黑數。

楊書瑋進一步說，根據職安署分析，違反行業別中以支援服務業占比最高，達33.33%，其次為製造業15.03%、批發及零售業14.38%、住宿及餐飲業7.19%與其他服務業6.54%，上述業別在六都擁有龐大人數，若未加強執法，底層勞工根本難以受惠於最低工資調升。

依規定，雇主給付未達最低工資可處2萬元以上、100萬元以下罰鍰。不過，楊書瑋說，各縣市裁罰基準不一，處罰級距差異大，形同「一國多制」，六都之一的台南市甚至未訂定裁罰基準，各地對最高罰鍰的門檻也不相同，有的規定違法6次以上處以100萬元，也有8次、17次等門檻，最荒謬的莫過於經濟部「產業園區管理局處理違反勞動基準法事件統一裁罰要點」，企業必須累積違法50次以上，才會被重罰。

台北市產業總工會副理事長王燕杰說，最低工資是保障勞工維持基本生活的最低標準，既然最低工資數額全國一致，行政裁罰就不應因地區有差別，經濟部將最高罰鍰門檻訂為違法50次，等於替企業違法提供超低的機會成本，也彷彿向世界宣示，台灣政府對企業壓縮勞工薪資抱持很大的寬容。

台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長張祐嘉則表示，勞動部調查顯示，23.5%的29歲以下青年勞工將「配合基本工資調整」列為加薪原因之一，反映青年缺乏薪資議價能力時，最低工資就是國家必須守住的法律底線。

勞陣呼籲，勞動部應儘速與各縣市及經濟部協商拉齊最低工資裁罰基準，勞陣主張統一為「違法次數累積達5次以上雇主」即課以100萬元的最高罰責；同時，金管會也應主動核對所有上市櫃公司的永續報告，若未揭露曾違反最低工資給付情事，就由金管會對外公告名單。

勞動部條平司司長黃琦雅回應，9月初已邀集地方政府研議，將最低工資法擴大納入現行的違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則，依照企業人數、違規次數、法遵能力等加重處罰，未來地方政府處理違反最低工資裁罰案件時，將依一致性原則辦理，勞動部將盡速進行法制作業。

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