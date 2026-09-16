勞退基金賺翻！勞退自提率首破2成 每5名勞工有1人自提年輕世代增加

近年勞動基金收益大好，愈來愈多勞工參加勞退金自提，為自己累積有保障的退休老本。據勞保局7月最新統計，勞退提繳總人數786.6萬人，其中自提總人數逾158.3萬人，自提率達20.13%，等於每5名勞工就有1人自提。其中，50歲以上勞工為各年齡層的自提之冠，29歲以下自提比例也明顯增加，顯示年輕世代愈來愈有提早開始、發揮時間複利的理財觀念。

勞保局說，除雇主依法每月固定提繳工資的6%外，勞工也可在每月工資6%範圍內，依個人財務規畫彈性自願提繳退休金。統計資料顯示，民國115年7月自提人數成長至158.3萬餘人，較114年度增加22萬1888人，成長率為16.29%，相較114年全年成長率13.99%，顯示今年前7個月自提人數的成長幅度已高於去年全年水準。

進一步分析各年齡層自提情形，各年齡層均擴大參與，其中，50歲以上勞工自提人數成長18.20%，30歲至49歲14.83%、29歲以下14.79%。

勞保局說，50歲以上勞工因臨近退休，自提比例居各年齡層之冠，高達32.38%，等於每3名50歲以上勞工就有1人自提。值得關注的是，年輕世代對退休規畫的觀念也在轉變，29歲以下的勞工自提人數成長率較過去年度明顯增加，代表年輕世代愈來愈具有提早開始、發揮時間複利的理財觀念。

自提好處多多，能節稅、有最低收益保障。勞保局強調，自提退休金除享有免納入薪資所得扣繳的節稅優惠，累積收益也有不低於兩年期定存利率的保證，加上新制勞退基金長期收益穩健，近10年平均收益率為8.7%，近5年平均收益率更達10.28％，115年截至7月績效甚至高達24.58%，加速個人專戶累積金額。

勞保局提醒，勞工及受委任工作者若想自願提繳退休金，可向雇主或委任單位表達自願提繳的意願，由雇主或委任單位申報，並自薪資代扣繳，今年9月起，自營作業者也可透過勞保局e化服務系統線上申辦。