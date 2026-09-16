影／最低工資裁罰各縣市不一 勞團呼籲全國統一標準

台灣最低工資自2016年起已連續10年調升，《最低工資法》也於2024年正式上路。不過，台灣勞工陣線、台北市產業總工會及台灣少年權益與福利促進聯盟今天舉行記者會指出，目前各縣市對違反最低工資的裁罰基準仍不一致，同樣的違法行為可能因所在地不同而面臨不同處罰，形成「一國多制」，呼籲勞動部盡速協調各縣市及經濟部，統一全國裁罰標準。

勞團指出最低工資所保障的是全國勞工及其家庭維持基本生活的最低標準，既然最低工資已由專法規範，違反最低工資的裁罰也不應因縣市不同而有不同標準。台灣勞工陣線表示，《最低工資法》自2024年1月1日施行後，最低工資已從過去《勞動基準法》下的「基本工資」，提升至專法保障層級，但實施至今，各地裁罰基準仍存在差異。其中，新北市及高雄市目前仍沿用《勞基法》時期「基本工資」的裁罰基準，台南市則尚未制定相關裁罰基準。

勞陣表示，若雇主違反相同法律規定，卻因所在地不同而面臨不同罰鍰，恐削弱最低工資制度的法律效力，也可能讓裁罰標準較低的地區難以形成足夠嚇阻效果，甚至造成守法企業與違法企業間的不公平競爭。楊書璋表示，最低工資立法初衷是確保勞工合理的最低工資，提高勞工及其家庭生活水準，如果違法成本因地區不同而出現差異，將折損最低工資法制化的保護效益，尤其經濟部所屬產業園區的情況更值得關注。

對於外界過去每逢最低工資調升便出現「企業出走」、「失業率上升」等疑慮，勞團表示，從近年勞動市場及整體經濟表現觀察，並未出現單純的負向關係。與會團體呼籲，勞動部應依《最低工資法》主動與各縣市及經濟部協商，盡速拉齊最低工資違法裁罰基準。勞陣主張，全國應統一規定，雇主違法次數累積達5次以上，即課以100萬元最高罰責，避免企業以違法方式降低勞動成本。

此外，勞團也建議金管會主動核對上市櫃公司永續報告書，若企業違反最低工資給付規定卻未於報告中誠實揭露，應主動公告相關名單，以強化企業社會責任及最低工資制度的落實。