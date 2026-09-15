待業及想轉職者注意！基隆就業中心預告18日聯合徵才活動 釋出178職缺

勞動部勞動力發展署北分署基隆就業中心今天表示，將在18日下午舉辦聯合徵才活動，邀集9家廠商，提供168個工作機會，歡迎待業中或有轉職意願的民眾，把握就業的好機會。

基隆就業中心表示，聯合徵才活動時間是18日下午2時至4時，地點在基隆就業中心（基隆市中正區中正路102號）的2樓。

這場徵才活動提供的職缺，包括基隆汽車客運公司大客車駕駛長、車輛維修技師、管理人員、倉管員及外勤行車稽查共35個職缺。製造業胡連精密公司、崧貿實業公司釋出作業員數十名。拜寧奈米生物科技公司除了餐飲外場服務員、採購助理、客戶服務等職缺，還釋出月薪達4萬8千元的工務職缺。

基隆就業中心指出，18日下午這場活動的徵才廠商，還有社團法人中華長照協會附設基隆市私立永樂居家長照機構、家適美居家清潔、台灣壽司郎公司、弘爺國際企業公司、伸鴻公司及長榮國際保全／物業管理公司等，釋出居家照服員、居家清潔人員、餐飲服務員、堆高機人員、品保人員、職安專員及總幹事等不同職缺，歡迎民眾前來參加面試。

基隆就業中心表示，中心提供免費一對一職涯諮詢，協助掌握各項獎勵金資訊，詳情及更多徵才資訊可洽基隆就業中心(02)2422-5263及六堵分站(02)2451-5020，或上「台灣就業通」網站查詢。