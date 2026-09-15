中秋打工卡位戰！最搶手職缺2.6小時就額滿 連假時薪最高500元

今年中秋節適逢四天連假，餐飲、零售與節慶送禮商機蓄勢待發，企業搶人大戰提前升溫，進入密集備貨期。兼職人力媒合平台Worky 分析近兩年平台數據發現，中秋是三大節慶中，人力需求最劇烈的一檔，節前的五週，市場人力需求就開始明顯攀升，節前三週達到全年高峰，需求量達平時的3.3倍，「人力大暴衝」現象表現最為顯著。

企業人力也越來越超前部署，2024 年中秋開缺前置期前不到 8 天，至今年超過 13 天。對求職者而言，節前一個月才是機會最密集的黃金期。

中秋節具提前備貨與出貨特性，從包裝、理貨、倉儲到餐飲外場，企業端需要在短時間內補足各個環節的人力。

Worky 觀察2025 年中秋完整檔期，成長幅度最高的職缺是「餐飲包裝出貨員」需求大增 239.3%，為前一個月的 3.4倍；其次為「批發零售業倉儲人員」增至前一月的 2.9倍；「餐飲外場服務人員」，增至前一月的 1.8倍。從產業類別來看，餐飲業需求職缺成長 93.9%；批發零售業成長 54.5%，倉儲運輸業則成長 22.6%。

觀察2026 年最新動能，中秋包裝出貨員的需求已達平時的 6 倍，需求總時數更飆升至平時的 13.3 倍，平均單次工時也從平時的 2.5 小時拉長至 5.6 小時，反映出節慶備貨已走向「整班、全日」的集中作業。

中秋連假與即將迎來的百貨周年慶，「門市人員」是全平台競爭最激烈的職種，職缺開出後2.6小時內即額滿，媒合率達八成以上，是Worky 平台填補速度最快的職業。

連假排班適用國定假日薪資加倍規定，餐飲業部分實質時薪可達 500 元，節慶期間的薪資溢價相當顯著，等同連假期間排班上工，單日收入即可翻倍。

Worky 打工端會員人數八月突破 30 萬大關，較去年同期人數翻倍，成長率達120%，隨著平台使用規模擴大，Worky指出，九月因應月餅糕點等企業送禮需求，促使容易上手的短期包裝出貨工作需求大量湧現，成為企業因應節慶訂單重要的即戰力。

Worky 近一年平台數據揭示一個現象：雇主最快確認的打工者，真正差異在出勤記錄與投入程度，月均上工時數接近平均值的兩倍，違規紀錄幾乎為零。在 AI 智慧媒合時代，決定求職者搶手度的關鍵，在「出勤穩定與服務深度」，而非單純比拼評價。

46歲的廖小姐使用Worky 約一年，是獲得企業快速確認的代表性工作者。她長期維持穩定接案，100次評價皆為五星，並保持無遲到紀錄，曾有企業雇主評價她：「學得很快，也非常有服務經驗和熱忱。」