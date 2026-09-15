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25年沒調薪…父快退休仍月領38K 女兒傻眼「正常嗎？」官方數據曝光
工作25年，薪水卻幾乎原地踏步？一名女網友近日在Dcard發文表示，爸爸在量販店工作長達25年，如今已接近退休年齡，但月薪仍約3.8萬元，讓她忍不住詢問：「這樣是正常的嗎？」
原PO表示，爸爸在同一家量販店一待就是25年，不久後就會退休，但薪資多年來似乎沒有明顯成長，也讓她開始好奇，這樣的職涯薪資是否常見。
貼文曝光後，不少網友認為，如果真的是25年幾乎沒調薪，確實不太合理，有人直言：「企業應隨通膨調整員工薪水。」也有人分享，部分傳統產業的中高齡員工，即使工作20多年，薪資仍可能只在基本工資附近。
不過也有人持不同看法，認為如果爸爸25年前就已經月領3.8萬元，放在當時其實算是不錯的薪資，只是隨著物價與整體薪資水準上升，如今看起來已不突出。
另有網友認為，若長期希望加薪或升遷，也不能完全被動等待公司調整，職務變動、升遷或轉職都可能影響薪資成長，甚至有人反問若想要的是有加薪、升遷制度的公司，「為何到第25年才想這個問題？」
事實上，根據行政院主計總處113年工業及服務業薪資統計，65歲以上受僱員工全年總薪資中位數為43.9萬元，平均換算每月約3.66萬元；全體受僱員工全年總薪資中位數則為54.6萬元。
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