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上班族注意！這周撐完「連續3周爽放假」他嗨喊：每周只工作4天

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期查看行事曆時，發現只要撐過這個星期，接下來連續3週都有連假，對周休二日的上班族來說，等於每週只需要工作4天，讓他忍不住開心分享這項「好消息」。示意圖／AI生成
一名網友分享，近期查看行事曆時，發現只要撐過這個星期，接下來連續3週都有連假，對周休二日的上班族來說，等於每週只需要工作4天，讓他忍不住開心分享這項「好消息」。示意圖／AI生成

準備迎接連假！一名網友分享，近期查看行事曆時，發現只要撐過這個星期，接下來連續3周都有連假，對周休二日的上班族來說，等於每周只需要工作4天，讓他忍不住開心分享這項「好消息」，直呼光是想到就覺得上班多了幾分動力。

這名網友在社群平台「Threads」表示，自己早上剛到公司入座後翻著日曆數日子，才突然發現「只要這個星期工作幹完，接下來的3個星期都只要上4天班」。按照115年政府行政機關辦公日曆，9月25日（周五）中秋節與9月28日（周一）教師節形成4天連假，接著10月9日（周五）國慶日補假，搭配周末再放3天，形成連續3周的短工作周。

貼文一出後，多數網友都表示「謝天謝地，我已經快往生了」、「謝謝提醒，好像可以再活三周」、「謝謝，我好多了」、「但這三個禮拜後，就又要一路痛苦到年底了」、「三個星期努力充電」、「9月和10月都只要工作20天」、「看到這文，突然覺得人生燃起了希望」。

不過，也有部分網友哀號「脆可以停止推這種與我無關的文嗎」、「服務業看完之後一點都不好」、「醫療業表示沒我的事」、「餐飲的感覺到累」、「運輸業還是得上班沒有連假放」。

事實上，現在有不少人已經卡位2027年的假期。本站曾報導，一名網友分享「超狂請假攻略」，春節連假將從2月4日一路放到2月10日，只要額外請2月1日至3日、2月11、12日共5天假，再搭配前後兩個周末，就能從1月30日一路休到2月14日，整整放16天，更得意透露「現主時，我機票已經買好了」，早已規劃好這趟超長假期。

對此，引起不少討論，「這下可以去比較遠的地方玩了」、「我也好想請假出國，但現實不允許」、「好羨慕」。也有網友詢問「Meta AI」怎麼請最划算，得到的算法同樣是請2月1日至3日，以及2月11、12日共5天，就能連休16天，笑稱「明年最值得請的就是過年這檔」。

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