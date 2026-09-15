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開學找打工 兼職職缺逾21.6萬個、時薪上看3千元

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

104人力銀行15日表示，目前104兼職打工專區全站有超過21.6萬個兼職工作機會，除了常見的連鎖門市、餐飲及短期工讀外，具備外語、學科、資訊軟體或證照等專長者，也可朝專業教學工作發展，部分職缺時薪上看3,000元。

面對大量兼職機會，104人力銀行社會企業處總監陳秀雲建議，學生不要只看時薪，可先釐清目前最需要的是收入、累積經驗，或探索未來職涯方向，再從「工作條件、能力累積、專長與報酬、職涯連結」四大面向評估。

其中，「工作條件」包括工作內容、薪資、排班、通勤距離、福利及培訓資訊，確認是否能配合課表與生活安排；「能力累積」則要思考工作中能否練習顧客服務、溝通表達、內容製作或專案執行等能力，並延伸運用至未來工作。

至於已有外語、學科、資訊軟體或證照等專長的學生，也可進一步評估專長能否轉換為合理報酬；若工作內容能與未來想投入的產業、職務或專業領域連結，也能作為後續選課、升學與求職參考。

104指出，目前兼職打工專區熱門兼職企業包括康是美、麥當勞、全聯、DAISO大創及王品餐飲等大型連鎖企業，另有展場、活動及快閃店等短期工讀，可依課表、通勤距離與可投入時間選擇。

若以高薪職缺來看，104分析，2026年高時薪兼職多集中在教學及專業授課，包括AP、SAT、TOEFL、IELTS等國際升學測驗教師、補習班國高中學科老師，以及資訊軟體、程式設計、證照與國考輔考講師，時薪上看3,000元。104建議，具備相關專長的學生，可強化專業應用及教學表達能力，提高爭取高薪兼職的機會。

陳秀雲表示，打工與實習不一定要與未來職涯完全相同，從熟悉職場、累積能力到確認志向，工作過程中的經驗，都可能成為下一步選課及求職的參考。

打工 職缺 時薪

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