物業成勞工超時工作累犯 北市勞動局出手重罰

臺北市政府勞動局公布今年8月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有140家事業單位遭裁處，總罰鍰金額為687萬元，其中「安橋公寓大廈管理維護股份有限公司」遭罰40萬元為最高。勞動局表示，企業主應將員工視為珍貴的資產，而非單純的人力成本，遵守勞動法令、保障勞工權益不僅是企業法定的義務，也是企業的社會責任，唯有勞資雙方共同合作，才能創造雙贏局面。

勞動局長王秋冬表示，今年8月份罰鍰金額前5名，依序為「安橋公寓大廈管理維護股份有限公司」（40萬元）、「大湖旅館管理顧問股份有限公司」（27萬元）、「愛爾蘭商紅帽軟體股份有限公司台灣分公司」（15萬元）、「山富國際旅行社股份有限公司」（15萬元）、「黃芷瑩即璦鈊企業社」（12萬元）、「李奧國際股份有限公司」（12萬元）、「巴傑股份有限公司」（12萬元）及「蔬市國際有限公司」（12萬元）。

其中，「安橋公寓大廈管理維護股份有限公司」因違反「延長勞工工作時間超過法令規定」及「未依規定給予勞工例假日或休息日」之規定，5年內第3次違反勞動基準法第32條第2項及第2次違反第36條第2項規定，遭裁處40萬元。

違反勞基法裁罰的事業單位中，主要違法態樣前5名分別為：工資未全額給付，計32家（13.27％）；未逐日記載勞工出勤情形至分鐘，計28家（11.61％）；假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資，計25家（10.37％）；未依法給付平日延長工時工資，計24家（9.95％）；未依規定給予勞工例假日或休息日，計24家（9.95％）。

勞動局表示，未來將持續透過各項專案檢查，監督事業單位遵守勞動基準法，維護勞工權益。雇主除應依法給付勞工工資，維持勞工生計，也應積極補充人力，適當調度，避免使勞工超時加班及應給予勞工足夠之休息，以保障勞工身心健康，避免一再觸法。