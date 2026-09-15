洪申翰赴陸參加APEC 台灣國不送正名胸章改喊加油：怕他去得了回不來

APEC人力資源發展部長會議將於22日至24日在南京登場，勞動部長洪申翰將出席，成為賴政府首位赴中國大陸的部長級官員。「台灣國」今赴勞動部為洪申翰打氣，台灣國理事長陳峻涵表示，原本打算致贈「台灣不是中華台北」胸章，要求洪申翰赴中時佩戴，但考量中國出入境管理新規今起上路，恐讓洪申翰「去得了、回不來」，未免太殘忍，因此改替洪申翰加油。

陳峻涵表示，「台灣正名宣達團」將於19日前往日本名古屋，透過「TAIWAN ≠ CHINESE TAIPEI UNDER PROTEST」字樣的胸章及布條，向國際社會傳達台灣人民的正名訴求，反觀洪申翰赴南京參加會議，卻只能無奈接受「中華台北」名稱，同樣代表台灣走向國際，台灣人民在日本可以大聲說出台灣的名字，到了中國卻只能降格。

陳峻涵說，原本希望洪申翰出席APEC人力資源發展部長會議時佩戴胸章，以實際行動表達台灣人民對名稱遭矮化的抗議，但中國出入境管理新規今天施行，要求洪申翰佩戴胸章「有點太殘忍」，可能導致他「去得了、出不來」，因此一行人改而高喊「台灣不是中華台北、洪申翰加油」。