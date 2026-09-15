9月找工作先等等？HR曝「連年終都不要」職缺恐有雷 過來人認證：真的燙手

找工作不只要挑公司、看薪資，連「月份」都有玄機？有網友在Threads透露，「9月徵人的工作都很雷」，原因是距離年底、農曆年前還有一段時間，若前一名員工連年終獎金都不願意等，寧可直接離職，留下來的位置恐怕就是難以承受的「燙手山芋」，意外引起大批上班族共鳴。

原PO轉述人資說法，直言「9月徵人的工作都很雷」，因為其中可能有不少是「連年終都不要的狠人」離職後留下的職缺。貼文曝光後，不少職場老鳥現身分享經驗，有人表示自己就是9月轉職，新公司報到後才發現接下的是「燙手核彈」，甚至一個專案還沒跑完，主管就已經換了3個；也有人坦言，自己就是寧願放棄年終也要裸辭的那一個，「一刻都不想待了」。

不少網友因此認為，若員工在接近年底前仍決定離開，可能代表工作環境、主管、人力配置或工作內容已讓人難以繼續忍受。也有人資分享，若不是公司擴編、新成立部門等「新開缺」，第四季突然釋出的職缺，面試時最好多問幾句，包括「前一位為何離職」、「這個位置空多久」、「團隊近期流動率」及「是否需要立即接手未完成專案」等，都能作為判斷依據。

有網友留言分享其他觀點，「年後3-5月釋出的職缺，才有機會屬於比較正常的」、「照這個邏輯越靠近年終的越雷，應徵過最雷的真的是12月上的」、「熱知識：並不是所有公司都有年終」、「第四季的缺雷中之雷，不過一年四季都一直缺」、「我覺得沒有，科技業的話，通常8月分紅、9月入帳，所以9月離職後開缺很正常，是有領到分紅的」。

至於什麼月份找工作比較好？美國華盛頓大學生涯與實習中心今年6月發布的文章指出，年初及晚春通常是較佳的求職時機，其中1、2月企業可能在年度預算確認後陸續開出新職位；3月至5月則因畢業季將近，不少企業提前招募新人。相較之下，8月及年底因休假增加、商業活動放緩，一般企業的招募速度可能相對較慢，但零售、旅遊等產業並不一定符合這項規律。

不過，「9月職缺＝雷缺」仍不能一概而論。企業可能因業務擴張、新專案、旺季需求或員工正常轉職而徵人，不同產業的招募周期也差異很大。例如科技、工程、會計、金融與顧問業，部分暑期實習甚至會從前一年的秋季就開始招募。

面試心得平台面試趣觀測站內數據發現，今年春節落在2月中旬，春節後連續工作一個半月、缺乏連假緩衝，導致在職者疲憊感倍增，進而在3月加速離職念頭。這股累積的能量在4月爆發，企業為填補大量人力缺口，就會密集釋出職缺，且求職者有機會為自己爭取較高薪水。