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乖乖工會批集團賣地關廠罔顧低薪員工權益 總統府前陳情喊調薪1萬

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
日前科技大廠日月光宣布買下國民零食廠商乖乖的中壢廠土地，乖乖公司所屬的三地集團高價賣出中壢廠土地，公司卻都沒有對員工正式說明該廠員工未來工作或任何資遣與轉職的方案，今天工會員工來到凱道上陳情，期盼賴政府幫忙爭取勞工權益。記者許正宏／攝影
日前科技大廠日月光宣布買下國民零食廠商乖乖的中壢廠土地，乖乖公司所屬的三地集團高價賣出中壢廠土地，公司卻都沒有對員工正式說明該廠員工未來工作或任何資遣與轉職的方案，今天工會員工來到凱道上陳情，期盼賴政府幫忙爭取勞工權益。記者許正宏／攝影

日月光投控今年7月底代子公司日月光半導體公告，分別向乖乖及友達光電取得中壢、高雄兩處不動產，交易總額合計達119.73億元，為未來產能擴充預作準備。乖乖中壢廠企業工會表示，今於總統府前為低薪員工爭取補償，訴求關廠補償金，也要求總統賴清德用普發1萬元的精神，要求三地集團給乖乖員工調薪1萬元。

乖乖工會理事長劉能宏表示，乖乖中壢廠也從1968年設廠至今將近60年，在2019年被三地集團收購，並在今年7月30日突然將乖乖工廠土地出售，員工居然是看新聞才知道。三地集團7月底以56.72億元高價賣出土地，但相較之下，乖乖員工超過3成員工年資都在30年以上，卻一輩子領著跟最低工資差不多的薪水，現在集團賣地取得高額利益，應該優先補償長期低薪的受害員工。

劉能宏進一步說明，雖然集團在7月底就賣地，但是公司拖延到9月1號才發公告告知搬遷到新竹的廠址，以及宣稱要激勵員工因此調薪5%。但所謂的激勵員工調薪5%，其實就是從今年的最低工資調成明年的最低工資。在這1個月中，自行離職的員工已近達20人，三地集團一方面宣稱想要留住員工、不會資遣任何人，但實際上集團就只是在等員工自己離職，省下資遣費而已。

乖乖工會主張，三地集團因為AI而取得的利益，應該優先用於補償乖乖員工，請賴總統用普發1萬的精神，要求三地集團給乖乖員工調薪1萬，才是真正有誠意、符合集團主張留住員工的做法。

桃園市產業總工會秘書姚光祖表示，現在法定的資遣費根本完全不夠，尤其是新制資遣費真的太低，無法彌補這些低薪的乖乖勞工中年失業後的經濟壓力，乖乖工會爭取的是法定以上的關廠補償金，對於這些低薪勞工來說是合情合理，對於賣地賺取幾十億的三地集團來說完全不是困難。

桃園市產業總工會秘書長孫語謙也說，三地集團若不願意給予合理的關廠補償，乖乖工會接下來就會進行罷工投票並準備日後的抗爭行動。

乖乖 低薪 工會 總統府 日月光投控 勞資

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