乖乖工會批集團賣地關廠罔顧低薪員工權益 總統府前陳情喊調薪1萬

日月光投控今年7月底代子公司日月光半導體公告，分別向乖乖及友達光電取得中壢、高雄兩處不動產，交易總額合計達119.73億元，為未來產能擴充預作準備。乖乖中壢廠企業工會表示，今於總統府前為低薪員工爭取補償，訴求關廠補償金，也要求總統賴清德用普發1萬元的精神，要求三地集團給乖乖員工調薪1萬元。

乖乖工會理事長劉能宏表示，乖乖中壢廠也從1968年設廠至今將近60年，在2019年被三地集團收購，並在今年7月30日突然將乖乖工廠土地出售，員工居然是看新聞才知道。三地集團7月底以56.72億元高價賣出土地，但相較之下，乖乖員工超過3成員工年資都在30年以上，卻一輩子領著跟最低工資差不多的薪水，現在集團賣地取得高額利益，應該優先補償長期低薪的受害員工。

劉能宏進一步說明，雖然集團在7月底就賣地，但是公司拖延到9月1號才發公告告知搬遷到新竹的廠址，以及宣稱要激勵員工因此調薪5%。但所謂的激勵員工調薪5%，其實就是從今年的最低工資調成明年的最低工資。在這1個月中，自行離職的員工已近達20人，三地集團一方面宣稱想要留住員工、不會資遣任何人，但實際上集團就只是在等員工自己離職，省下資遣費而已。

乖乖工會主張，三地集團因為AI而取得的利益，應該優先用於補償乖乖員工，請賴總統用普發1萬的精神，要求三地集團給乖乖員工調薪1萬，才是真正有誠意、符合集團主張留住員工的做法。

桃園市產業總工會秘書姚光祖表示，現在法定的資遣費根本完全不夠，尤其是新制資遣費真的太低，無法彌補這些低薪的乖乖勞工中年失業後的經濟壓力，乖乖工會爭取的是法定以上的關廠補償金，對於這些低薪勞工來說是合情合理，對於賣地賺取幾十億的三地集團來說完全不是困難。

桃園市產業總工會秘書長孫語謙也說，三地集團若不願意給予合理的關廠補償，乖乖工會接下來就會進行罷工投票並準備日後的抗爭行動。