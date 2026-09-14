南部科技廠嚴重缺工搶人 台南永康就業中心16日起密集推出多場徵才

南部科技廠嚴重缺工搶人。台南永康就業中心今天宣布為滿足科學園區龐大用人需求、協助民眾求職，與南科就業服務台16日下午二至四時在南科管理局1樓舉辦「南科聯合徵才活動」，協助南科大廠搶攻人才與因應畢業季求職潮。9月將密集推出10場徵才活動。

這場活動集結半導體、光電、綠能電池及物流等熱門領域現場面試廠商包含緯穎智造、台灣穗高科技、台灣矽科宏晟、能元科技、鍵祥資訊工程、騰璽科技、聯亞光電與艾爾斯半導體等釋出航太製程工程師、研發工程師、設備技師、廠務技術員、產線作業員、倉管員及英文秘書等多種熱門職位，部分職缺月薪5萬至10萬元。

台灣穗高科技特別設有身心障礙人才招募專區；代收履歷廠商則包含台積電、聯華電子、科學城物流、亞太國際電機及東捷科技等知名大廠。

永康就業中心表示，9月另規畫多場徵才包含緯穎智造假日專案，聯華電子、南茂科技、矽品精密、誠美材料及艾爾斯半導體等大廠密集徵才，提供做四休二、輪班津貼與完善在職教育訓練，另24日永康中心聯合徵才邀請和昌精密、慈恩與樂牧恩托育機構、金大茶業、晶盈親旅大酒店、矽品精密、成綸企業等廠商設攤，釋出品保工程師、倉管人員、業務助理、教保人員、保姆及包裝作業員等更多元職缺。

相關活動詳情雲嘉南分署官網或 Facebook「賈好嘉」粉絲專頁查詢，或直接電洽永康就業中心06-2038560或南科就服台06-5051411詢問。