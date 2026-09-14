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影／乖乖工會總統府前陳情 盼政府幫忙爭取勞工權益

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
日前科技大廠日月光宣布買下國民零食廠商乖乖的中壢廠土地，乖乖公司所屬的三地集團以56.72億元高價賣出，公司卻都沒有對員工正式說明土地處分後，該廠員工未來工作或任何資遣與轉職的方案，工會員工今天前往凱道陳情，盼政府幫忙爭取勞工權益。記者許正宏／攝影
日前科技大廠日月光宣布買下國民零食廠商乖乖的中壢廠土地，乖乖公司所屬的三地集團以56.72億元高價賣出，公司卻都沒有對員工正式說明土地處分後，該廠員工未來工作或任何資遣與轉職的方案，工會員工今天前往凱道陳情，盼政府幫忙爭取勞工權益。記者許正宏／攝影

日前科技大廠日月光宣布買下國民零食廠商乖乖中壢廠土地，乖乖公司所屬的三地集團以56.72億元高價賣出，公司卻都沒有對員工正式說明土地處分後，該廠員工未來工作或任何資遣與轉職的方案，今天工會員工前往凱道陳情，盼政府幫忙爭取勞工權益。

國民零食大廠乖乖公司在7年前被三地集團收購，三地集團董事長鍾嘉村在地產界中被形容為「沒有土地價值的東西他不要」，乖乖工會十分擔心在集團高價賣地之後，工作了一輩子的乖乖員工將成為集團董事長不要的「沒有價值的東西」，所以馬上舉辦會員大會申請勞資爭議調解，爭取乖乖員工繼續在桃園工作的機會，否則公司一定要拿出關廠補償。

而乖乖公司在9月1日在廠內發布公告，宣布工廠將搬遷到新竹，主張因為沒有關廠，所以不會資遣任何員工。該廠勞工認為此為被公司用來規避資遣費的方式，低薪的員工難以配合公司每天花兩小時的時間通勤上班。因此勞工主張不管是遷廠還是關廠，除了公司本就該給付的法定資遣費之外，工會也要求公司給予優於法的補償金。

工會主張，台灣因為AI發展而使得整個半導體供應鏈快速擴產、工廠擴張，賴清德總統主張「AI 紅利，全民共享」，三地集團因為AI而取得的高額利益，應該優先用於補償受害勞工。盼政府在制度上給予這些半導體業公司多少協助和優惠，就更應該在制度上保障這些受害勞工，乖乖工會已經準備好要進行罷工投票與後續的抗爭行動，爭取應有的勞工權益。

日前科技大廠日月光宣布買下國民零食廠商乖乖的中壢廠土地，乖乖公司所屬的三地集團以56.72億元高價賣出，公司卻都沒有對員工正式說明土地處分後，該廠員工未來工作或任何資遣與轉職的方案，工會員工今天前往凱道陳情，盼政府幫忙爭取勞工權益。記者許正宏／攝影
日前科技大廠日月光宣布買下國民零食廠商乖乖的中壢廠土地，乖乖公司所屬的三地集團以56.72億元高價賣出，公司卻都沒有對員工正式說明土地處分後，該廠員工未來工作或任何資遣與轉職的方案，工會員工今天前往凱道陳情，盼政府幫忙爭取勞工權益。記者許正宏／攝影

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乖乖 工會 總統府 中壢 日月光 勞資

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