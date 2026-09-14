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台中年度最大就業博覽會下月初登場 這職缺月薪8萬元

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市政府10月3日舉辦「富市台中，就業成功」就業博覽會，共92家國內廠商參與，釋出超過4800個工作機會，最高月薪8萬元。圖／台中市政府提供
台中市政府10月3日舉辦「富市台中，就業成功」就業博覽會，共92家國內廠商參與，釋出超過4800個工作機會，最高月薪8萬元。圖／台中市政府提供

台中市政府10月3日舉辦「富市台中，就業成功」就業博覽會，規模是今年度最大，共92家國內廠商參與，釋出超過4800個工作機會，其中西班牙外商代理商釋出的丈量工務專員職缺，月薪8萬元，另外有近2000個職缺不限學經歷。

勞工局表示，富士台中就業成功博覽會在台中世貿中心二館舉行，時間是10月3日周六上午10時到下午3時，邀請到矽品精密、聯亞科技、大立光電、台灣美光等92家國內知名廠商現場設攤，其中全微精密、台穩精密等16家廠商是首度參與，另有9家廠商代收履歷。

勞工局長林淑媛指出，台中產業在美國關稅等國際挑戰下維持高度韌性，企業投資成長，累計投資金額突破3978億元，經濟部「投資台灣三大方案」也有373家企業選擇台中，數量全國第一，種種因素創造大量就業機會。

林淑媛表示，半導體和AI產業蓬勃發展，也帶動工具機業者的接單量和人力需求，本次就博會特別邀請超過10家相關知名企業設攤，提供約500個工作機會；現場還有未來科技探索區、夢想智造實踐區、精彩微笑服務區、永續發展共榮區與原力無限啟航區等5大徵才專區。

林淑媛補充，台中國際會展中心啟用後已舉辦多場展覽，吸引160萬人次參觀、帶動650億元產值，太平產業園區、潭子聚興產業園區也持續開發中，加上市政路延伸工程與捷運藍線等交通建設，讓台中更具產業競爭優勢，帶動經濟穩健成長。

就業服務處補充，本次就博會設置職涯導航專區，讓中高齡與高齡者透過輔助道具，了解如何因應工作，也採用履歷E化服務，求職者直接到台灣就業通開起個人履歷，現場就能夠套印面試。

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