快訊

全球第2大排放國開倒車！美國擬取消發電廠溫室氣體排放限制

「曾拌麵」實體店面全滅！曾國城：滾動式調整營運策略

沖繩選舉變天！史上最年輕知事古謝玄太是誰？

聽新聞
0:00 / 0:00

辦公室就在山林裡！花蓮森林護管員開缺 月薪最高近5萬元

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
林保署花蓮分署今年將招考3名森林護管員，須通過術科、筆試及口試，即日起至10月14日受理報名，月薪最高可達4.9萬元。圖／林保署花蓮分署提供
林保署花蓮分署今年將招考3名森林護管員，須通過術科、筆試及口試，即日起至10月14日受理報名，月薪最高可達4.9萬元。圖／林保署花蓮分署提供

被譽為國有森林「山林守護者」的森林護管員，工作範圍遍及山區巡查、林地管理與生態保育等第一線任務，林業及自然保育署花蓮分署今年將招考3名森林護管員，其中包含1名原住民保障名額，即日起至10月14日受理報名，月薪最高可達4.9萬元。

林保署花蓮分署指出，森林護管員除負責森林巡視、林地維護及造林工作外，也可能投入步道管理、野生動植物及棲地保護、國土保育、防災治山、林道養護、森林資源調查，以及工程測量與監造等業務，工作場域涵蓋辦公室與偏遠山區。

由於近年陸續有護管員退休或轉換職涯，分署持續補充人力，今年預計錄取3人，報名期間自9月14日至10月14日，甄試預定於11月14日、15日舉行。

甄選分為兩階段進行，第一階段為術科測驗，包括循環檔機車實地騎乘，以及負重20公斤完成1500公尺跑走測驗，男性須於12分鐘內完成，女性則須於13分30秒內達標；通過術科後，才能參加第二階段筆試及口試，以評估體能條件、專業能力及應變表現。

在薪資方面，森林護管員起薪約3萬3000元，可依考核結果逐步晉級，最高約4萬9000元，若派駐高山或偏遠地區，另可依規定領取相關津貼，執行特定山區巡護任務也有作業費補助。

花蓮分署表示，森林護管員肩負維護國有林地、生態環境與自然資源的重要責任，凡年滿18歲、高中職以上畢業且不限科系者皆可報考；具原住民族身分者，若為國中畢業並具有相關工作經歷，也符合報名資格，相關甄試資訊及簡章可至林保署花蓮分署官網查詢。

林保署花蓮分署今年將招考3名森林護管員，須通過術科、筆試及口試，即日起至10月14日受理報名，月薪最高可達4.9萬元。圖／林保署花蓮分署提供
林保署花蓮分署今年將招考3名森林護管員，須通過術科、筆試及口試，即日起至10月14日受理報名，月薪最高可達4.9萬元。圖／林保署花蓮分署提供

林保署花蓮分署今年將招考3名森林護管員，須通過術科、筆試及口試，即日起至10月14日受理報名，月薪最高可達4.9萬元。圖／林保署花蓮分署提供
林保署花蓮分署今年將招考3名森林護管員，須通過術科、筆試及口試，即日起至10月14日受理報名，月薪最高可達4.9萬元。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮 月薪 森林 國有林地 生態保育

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

花蓮徵3名森林護管員 月薪最高4.9萬體能考驗嚴格

林保署3年內2度直擊百步蛇野外繁殖 新影片10月國際發表

24小時直擊百步蛇野外繁殖 記錄完整歷程

2人扛百人餐食、證照沒加給 新北允諾2個月內檢討公幼廚工待遇制度

相關新聞

「淋過雨，想幫別人撐傘」 精障者生命經驗變專業 全台首班職訓上路

全台首班以「職業訓練」模式培訓精神病人及精神障礙者的同儕支持員，今日正式開訓，12名學員將接受100小時專業訓練。相較現行同儕支持員僅需18小時訓練，新制大幅提高了培訓強度，希望讓曾經歷精神疾病、走過復元歷程的「過來人」，將生命經驗轉化為專業能力，未來更有機會成為心理健康服務體系的重要人力。

影／乖乖工會總統府前陳情 盼政府幫忙爭取勞工權益

日前科技大廠日月光宣布買下國民零食廠商乖乖的中壢廠土地，乖乖公司所屬的三地集團以56.72億元高價賣出，公司卻都沒有對員工正式說明土地處分後，該廠員工未來工作或任何資遣與轉職的方案，今天工會員工前往凱道陳情，盼政府幫忙爭取勞工權益。

台中年度最大就業博覽會下月初登場 這職缺月薪8萬元

台中市政府10月3日舉辦「富市台中，就業成功」就業博覽會，規模是今年度最大，共92家國內廠商參與，釋出超過4800個工作機會，其中西班牙外商代理商釋出的丈量工務專員職缺，月薪8萬元，另外有近2000個職缺不限學經歷。

首波旅宿業海外延攬人才 晶華35名印尼技術人力抵台

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿表示，首波由台北晶華酒店聘僱的35名印尼籍外國技術人力今天搭機抵台，象徵台灣旅宿業海外延...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。