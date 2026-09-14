辦公室就在山林裡！花蓮森林護管員開缺 月薪最高近5萬元

被譽為國有森林「山林守護者」的森林護管員，工作範圍遍及山區巡查、林地管理與生態保育等第一線任務，林業及自然保育署花蓮分署今年將招考3名森林護管員，其中包含1名原住民保障名額，即日起至10月14日受理報名，月薪最高可達4.9萬元。

林保署花蓮分署指出，森林護管員除負責森林巡視、林地維護及造林工作外，也可能投入步道管理、野生動植物及棲地保護、國土保育、防災治山、林道養護、森林資源調查，以及工程測量與監造等業務，工作場域涵蓋辦公室與偏遠山區。

由於近年陸續有護管員退休或轉換職涯，分署持續補充人力，今年預計錄取3人，報名期間自9月14日至10月14日，甄試預定於11月14日、15日舉行。

甄選分為兩階段進行，第一階段為術科測驗，包括循環檔機車實地騎乘，以及負重20公斤完成1500公尺跑走測驗，男性須於12分鐘內完成，女性則須於13分30秒內達標；通過術科後，才能參加第二階段筆試及口試，以評估體能條件、專業能力及應變表現。

在薪資方面，森林護管員起薪約3萬3000元，可依考核結果逐步晉級，最高約4萬9000元，若派駐高山或偏遠地區，另可依規定領取相關津貼，執行特定山區巡護任務也有作業費補助。

花蓮分署表示，森林護管員肩負維護國有林地、生態環境與自然資源的重要責任，凡年滿18歲、高中職以上畢業且不限科系者皆可報考；具原住民族身分者，若為國中畢業並具有相關工作經歷，也符合報名資格，相關甄試資訊及簡章可至林保署花蓮分署官網查詢。

林保署花蓮分署今年將招考3名森林護管員，須通過術科、筆試及口試，即日起至10月14日受理報名，月薪最高可達4.9萬元。圖／林保署花蓮分署提供