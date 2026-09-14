首波旅宿業海外延攬人才 晶華35名印尼技術人力抵台

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿表示，首波由台北晶華酒店聘僱的35名印尼籍外國技術人力今天搭機抵台，象徵台灣旅宿業海外延攬技術人才機制正式落地實施。

為因應少子化及超高齡社會帶來的產業缺工挑戰，勞動部自今年1月起推動「跨國技術人力精進方案」，並開放旅宿業引進外國技術人力。台北晶華酒店於8月13日順利取得首批35名印尼籍外國技術人力聘僱許可。

勞動部指出，此次抵台人員過去均曾在台北晶華酒店接受技能培育及實習，具備旅宿服務經驗，並熟悉台灣工作環境及職場文化；此外，海外引進外國技術人力具備華語或英語等優勢，長期而言將有助台灣觀光產業發展。

勞動部統計，截至今年8月底止，已超過60家旅宿業者申請辦理國內求才程序，累積求才需求人數已超過600人，顯示外國技術人力制度已逐漸受到旅宿飯店業者重視，也反映業界對穩定人力來源的實際需求。

勞動部強調，「跨國技術人力精進方案」並非單純增加外國人力，而是將提升本國勞工勞動條件與補充產業人力相互結合；旅宿業者只要為所聘僱最低薪的全時本國基層勞工加薪至少新台幣2000元，即可按照1：1比例取得外國技術人力聘僱名額，透過「本國勞工加薪、外國技術人力補充」制度設計，在協助業者填補人力缺口同時，也讓本國基層勞工共享產業發展成果。

勞動部表示，業者透過「跨國技術人力精進方案」延攬表現優良外國技術人力，除可縮短來台工作人員的教育訓練期間及工作適應期，且使人員抵台後更快銜接房務、訂房及旅客接待等工作。