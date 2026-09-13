網傳台北國際旅展找人日薪2800 觀光協會：是詐騙

現在事情已經過去五年了，只要一想起，我還是會覺得很糟糕，我不敢相信當時的自己會做出這種事，或多或少會覺得：這真的是我嗎？我怎麼可能對妳做出如此殘忍的事？但我真的傷害妳了。說真的，我到現在還是無法面對當時的自己，因為我一直以來都不覺得自己是壞人，但我的所作所為就是個渣男。

2026-09-13 14:33