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網傳台北國際旅展找人日薪2800 觀光協會：是詐騙
近期有帳號在社群網站上發文徵台北國際旅展的工作人員，日薪新台幣2800元。對此，台灣觀光協會今天表示，這是詐騙訊息，呼籲民眾不要相信。
近期Threads上出現不少以2026台北國際旅展名義招募現場工作人員的文章，表示不需要全程參與，日薪2800元，並供餐、飲水等，工作內容以旅展現場支援為主，並稱無經驗可，要有興趣的民眾填寫報名表單。
對此，台灣觀光協會表示，主辦的「ITF台灣國際旅展」並未公開招募現場工作人員。
台灣觀光協會說，請大家勿信、勿轉傳不明單位發出的職缺訊息，也請勿點擊不明連結、不要提供任何資訊給不明對象。
台灣觀光協會強調，ITF於今年以全新品牌名稱亮相，請大家認明「2026 ITF台灣國際旅展」，任何最新消息都會於官方帳號及官網公告。
台灣觀光協會說，如有疑問，歡迎私訊ITF台灣國際旅展粉專，亦可撥打165反詐騙諮詢專線詢問。
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