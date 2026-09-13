攜手28企業開出逾千職缺 北市就服處7據點起跑

想轉職、找工作，不妨把握9月求職機會，臺北市就業服務處將於9月15日至17日，於北投、內湖、西門、艋舺、信義、南港及景美等就業服務據點辦理徵才活動，邀集晶華國際酒店、三商家購、三商餐飲、台灣壽司郎、OSIM、新光三越、屈臣氏、麥當勞、全家便利商店、摩斯漢堡、YouBike等28家企業，合計釋出1,084個工作機會，從餐飲、旅宿、零售、物流到長照及醫療，多元職缺一次到位，最高月薪上看7萬元。

本周徵才不只「職缺多」，更是「薪資有感、福利有料」。其中OSIM釋出銷售人員及運輸人員，高薪7萬元、獎金另計；雲雀國際徵才規模達142個職缺，儲備店長月薪4.6萬至5.1萬元，正職人員最高4.3萬元，兼職時薪最高300元；YouBike調度及維護專員高薪4.96萬元，獎金另給。

對重視「工作之外的生活品質」的求職者而言，企業福利同樣精彩。北投晶泉丰旅提供年終獎金、三節禮金、健康檢查、員工旅遊補助、住宿優惠、教育訓練及跨飯店轉調交流等福利；三商家購則祭出年終、績效、季度獎金及年度分紅，並提供完整教育訓練、透明升遷、員工購物優惠及各項生活補助。

餐飲服務業也不再只是「找一份工作」，而是提供可以一路累積經驗、晉升發展的職涯選擇。台灣壽司郎正職餐飲服務人員月薪4.1萬元，兼職平日時薪230元、假日時薪250元，並有生日假、交通及住宿補助、教育訓練及完善升遷制度；三商餐飲則提供儲備店長培訓及店長海外旅遊競賽，讓服務現場也能成為職涯向上的起點。

如果是學生、二度就業或希望彈性工作的民眾，也有許多選擇。麥當勞、摩斯漢堡、全家、屈臣氏等均提供兼職職缺；其中麥當勞兼職人員享夜班津貼及在學助學獎金，寒暑假還可申請返鄉調派，屈臣氏更提供夜間工作津貼、業績獎金、保障年終獎金及完整數位訓練，讓「兼職」也能累積專業與職涯資本。

臺北市就業服務處表示，企業搶才已從「開出職缺」進一步走向「薪資、福利與人才培育」全面競爭，求職者選擇工作時，除了薪資，也越來越重視工作保障、學習成長及生活平衡。此次徵才特別彙集不同產業及工作型態，從高薪正職、儲備幹部到兼職、夜班及照顧服務職缺皆有，期盼讓不同階段、不同需求的求職者，都能找到適合自己的工作選擇。

參與本周徵才活動廠商共28家，有晶華國際酒店(北投晶泉丰旅)、三商家購(美廉社)、三商餐飲、和億生活集團(添好運)、台灣壽司郎、禾馨民權婦幼診所、和德昌(麥當勞)、新加坡商傲勝全球(OSIM)、新光三越、屈臣氏、全家便利商店、食趣國際(Woosa)、雲雀國際、揚秦國際、錢櫃、五花馬、YouBike、台灣東利多(丸龜製麵、山牛將)、帕斯塔屋餐廳、統一超商、摩斯漢堡、北市聯醫忠孝院區及6家長照機構，如北醫創齡、鴻源、采鋐、聯承、長安健照、愛馨等。