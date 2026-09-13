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乖乖員工批成為AI發展下的受害者 明總統府前為低薪員工爭取補償

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
日月光投控7月30日代子公司日月光半導體公告，分別向乖乖及友達光電取得中壢、高雄兩處不動產，交易總額合計達119.73億元，為未來產能擴充預作準備。圖／聯合報系資料照
日月光投控7月30日代子公司日月光半導體公告，分別向乖乖及友達光電取得中壢、高雄兩處不動產，交易總額合計達119.73億元，為未來產能擴充預作準備。圖／聯合報系資料照

日月光投控今年7月底代子公司日月光半導體公告，分別向乖乖及友達光電取得中壢、高雄兩處不動產，交易總額合計達119.73億元，為未來產能擴充預作準備。乖乖中壢廠企業工會表示，乖乖員工看新聞才得知自己工作的地方將不再屬於乖乖，乖乖公司都沒有對員工正式說明土地賣掉後，員工未來如何持續工作或是任何資遣與轉職的方案，明天上午10時將於總統府前為低薪員工爭取補償。

乖乖中壢廠企業工會理事長劉能宏表示，乖乖公司是在7年前被三地集團收購，三地集團董事長鍾嘉村在地產界中被形容為「沒有土地價值的東西，他不要。」因此，乖乖工會十分擔心在集團高價賣地之後，工作了一輩子的乖乖員工將成為集團董事長不要的「沒有價值的東西」，所以馬上在8月初召開會員大會申請勞資爭議調解，爭取乖乖員工繼續在桃園工作的機會，否則公司一定要拿出關廠補償。

然而，乖乖公司在9月2日在廠內發布公告，一方面宣布工廠搬遷到新竹，另一方面又主張因為沒有關廠，所以不會資遣任何員工。但根據「勞基法」對於調動的規範，這再次成為被公司用來規避資遣費的方式，乖乖公司有非常多一輩子低薪的員工，工作了40年，現在的薪水卻仍然跟最低工資差不到幾百塊，因此除了法定資遣費公司本就該給付之外，工會也要求公司給予優於法的補償金。

劉能宏指出，台灣因為AI發展而使得整個半導體供應鏈快速擴產、工廠擴張，乖乖員工卻因為半導體業的擴張而將失去工作，成為AI發展下的受害者。賴清德總統主張「AI紅利，全民共享」，然而這一批受害者卻完全沒有被看見。

因此工會主張，三地集團因為AI而取得的高額利益，應該優先用於補償受害勞工，請賴總統不要只會用普發1萬來安撫勞工百姓，政府在制度上給予這些半導體業公司多少協助和優惠，就更應該在制度上保障這些受害勞工。

乖乖中壢廠企業工會強調，9月16日乖乖工會和三地集團要針對補償金進行協商，這是三地集團終於首次鬆口願意協商補償，工會已經準備好要進行罷工投票與後續的抗爭行動。

乖乖 低薪 受害者

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