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台南就博會77家廠商釋4426職缺 7成月薪破3.5萬「搶人才」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市大型就博會今天在慈幼高工登場，釋逾4千職缺，逾7成薪資3.5萬元以上。圖／台南市勞工局提供
南市大型就博會今天在慈幼高工登場，釋逾4千職缺，逾7成薪資3.5萬元以上。圖／台南市勞工局提供

台南市政府今年第3場「台南好生活 台南呷頭路」大型就業博覽會，今天在東區慈幼工商登場，邀集77家廠商，提供4426個職缺，涵蓋科技、傳統製造及餐飲服務等產業，其中薪資3萬5000元以上職缺逾7成，現場初步媒合率逾5成。

勞工局長王鑫基表示，台南近年科技產業持續發展，8月底「台南機器人產業發展創新中心」在柳營科技工業區開幕，未來結合沙崙AI研發及工研院六甲院區技術驗證，可望帶動更多元的高科技人才需求。

王鑫基指出，勞工局今年結合1111人力銀行線上媒合功能，吸引外縣市人才回流台南，今年已辦理逾200場徵才活動。就博會現場也提供就業及勞動法令諮詢、CPAS職業適性診斷、履歷健診及AI模擬面試等服務，協助求職者提升就業競爭力。

首次參加就博會設攤徵才的鍵祥資訊工程公司人資經理陳正修表示，面對少子化及AI、半導體產業蓬勃發展，企業人才需求增加、人力缺口擴大，透過就博會可直接接觸求職者，加速招募人才。

慈幼工商校長陳素貞表示，技職教育重視實務技能，希望企業及工會給予年輕人更多機會，讓學生進入優質產業累積工作經驗、發揮所長。

勞工局表示，現場民眾投遞3家履歷或獲錄取者，還可參加家電抽獎，增加求職誘因。

南市大型就博會今天在慈幼高工登場，釋逾4千職缺，逾7成薪資3.5萬元以上。圖／台南市勞工局提供
南市大型就博會今天在慈幼高工登場，釋逾4千職缺，逾7成薪資3.5萬元以上。圖／台南市勞工局提供

台南 職缺 月薪

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