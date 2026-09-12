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色彩鑑定＋AI穿搭正夯 北市職涯博覽會擠爆2萬人求職

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市青年局今天舉辦「Taipei Future Talent Expo 跨域未來職涯博覽會」，色彩鑑定體驗人潮爆滿。圖／北市青年局提供
北市青年局今天舉辦「Taipei Future Talent Expo 跨域未來職涯博覽會」，色彩鑑定體驗人潮爆滿。圖／北市青年局提供

北市青年局攜手國際人才平台Cake今辦「Taipei Future Talent Expo 跨域未來職涯博覽會」，超過150家國內外企業現場徵才，釋出近6000個工作機會，吸引2萬人求職。青年局說，首次推出「專人色彩鑑定與AI穿搭建議」受到熱烈歡迎，助青年從外在形象提升求職自信。

此次職涯博覽會涵蓋科技、數位、半導體、金融、零售、餐旅、消費品牌及跨域服務等領域，其中具有AI核心產品或技術、投入算力硬體及半導體供應鏈，或已將AI應用於產品、服務及營運流程的企業共87家，占參展企業逾半，顯示AI應用已逐步拓展至各產業。

參展企業包括Dell Technologies、緯創資通、鴻海科技集團、群聯電子、CloudMile、KKCompany、Dcard、foodpanda、Deloitte勤業眾信、台灣萊雅、MUJI無印良品及Capella嘉佩樂等。

副市長張溫德致詞表示，台北擁有豐沛的產業與人才資源，面對AI帶動的產業變化，市府將持續串聯企業與青年，提供更多接觸產業、探索職涯的機會，協助青年掌握趨勢、發揮專長。

因應AI快速改變的職場樣貌，青年局首度整合5大AI職涯服務，透過「AI趨勢人才專區」、「AI職涯講座」、「AI形象照」、「AI履歷健檢」及「色彩鑑定與穿搭建議」，協助青年從掌握產業趨勢、盤點自身優勢，到完善履歷及建立職場形象，一次完成求職準備。

活動現場企業攤位面試及交流人潮絡繹不絕，不少求職青年表示，一次接觸不同產業企業，不僅能了解有興趣的職缺，也能透過現場交流進一步掌握企業對人才的期待；搭配履歷健檢，則能重新檢視履歷內容、盤點自身優勢及職涯方向。完成履歷健檢後，還可接續拍攝履歷形象照，從履歷內容到求職形象一次升級，提升面試準備度。

青年局長周羿希表示，青年局致力於陪伴青年職涯探索及職前準備的各項職涯發展支持，將持續整合產學資源，協助青年掌握產業趨勢，找到職涯優勢與職涯方向，在AI時代勇敢踏出職涯下一步。

北市青年局攜手國際人才平台Cake今辦「Taipei Future Talent Expo 跨域未來職涯博覽會」，青年體驗AI履歷健檢服務，感受AI科技應用於職涯服務的創新體驗。圖／北市青年局提供
北市青年局攜手國際人才平台Cake今辦「Taipei Future Talent Expo 跨域未來職涯博覽會」，青年體驗AI履歷健檢服務，感受AI科技應用於職涯服務的創新體驗。圖／北市青年局提供

北市青年局攜手國際人才平台Cake今辦「Taipei Future Talent Expo 跨域未來職涯博覽會」，超過150家國內外企業現場徵才，吸引2萬人求職。圖／北市青年局提供
北市青年局攜手國際人才平台Cake今辦「Taipei Future Talent Expo 跨域未來職涯博覽會」，超過150家國內外企業現場徵才，吸引2萬人求職。圖／北市青年局提供

北市青年局攜手國際人才平台Cake今辦「Taipei Future Talent Expo 跨域未來職涯博覽會」。圖／北市青年局提供
北市青年局攜手國際人才平台Cake今辦「Taipei Future Talent Expo 跨域未來職涯博覽會」。圖／北市青年局提供

北市青年局攜手國際人才平台Cake今辦「Taipei Future Talent Expo 跨域未來職涯博覽會」，企業攤位前面試及交流人潮熱絡，青年把握機會與企業面對面互動。圖／北市青年局提供
北市青年局攜手國際人才平台Cake今辦「Taipei Future Talent Expo 跨域未來職涯博覽會」，企業攤位前面試及交流人潮熱絡，青年把握機會與企業面對面互動。圖／北市青年局提供

北市副市長張溫德今天出席青年局「Taipei Future Talent Expo 跨域未來職涯博覽會」，現場體驗「專人色彩鑑定與AI穿搭建議」服務。圖／北市青年局提供
北市副市長張溫德今天出席青年局「Taipei Future Talent Expo 跨域未來職涯博覽會」，現場體驗「專人色彩鑑定與AI穿搭建議」服務。圖／北市青年局提供

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