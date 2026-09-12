色彩鑑定＋AI穿搭正夯 北市職涯博覽會擠爆2萬人求職
北市青年局攜手國際人才平台Cake今辦「Taipei Future Talent Expo 跨域未來職涯博覽會」，超過150家國內外企業現場徵才，釋出近6000個工作機會，吸引2萬人求職。青年局說，首次推出「專人色彩鑑定與AI穿搭建議」受到熱烈歡迎，助青年從外在形象提升求職自信。
此次職涯博覽會涵蓋科技、數位、半導體、金融、零售、餐旅、消費品牌及跨域服務等領域，其中具有AI核心產品或技術、投入算力硬體及半導體供應鏈，或已將AI應用於產品、服務及營運流程的企業共87家，占參展企業逾半，顯示AI應用已逐步拓展至各產業。
參展企業包括Dell Technologies、緯創資通、鴻海科技集團、群聯電子、CloudMile、KKCompany、Dcard、foodpanda、Deloitte勤業眾信、台灣萊雅、MUJI無印良品及Capella嘉佩樂等。
副市長張溫德致詞表示，台北擁有豐沛的產業與人才資源，面對AI帶動的產業變化，市府將持續串聯企業與青年，提供更多接觸產業、探索職涯的機會，協助青年掌握趨勢、發揮專長。
因應AI快速改變的職場樣貌，青年局首度整合5大AI職涯服務，透過「AI趨勢人才專區」、「AI職涯講座」、「AI形象照」、「AI履歷健檢」及「色彩鑑定與穿搭建議」，協助青年從掌握產業趨勢、盤點自身優勢，到完善履歷及建立職場形象，一次完成求職準備。
活動現場企業攤位面試及交流人潮絡繹不絕，不少求職青年表示，一次接觸不同產業企業，不僅能了解有興趣的職缺，也能透過現場交流進一步掌握企業對人才的期待；搭配履歷健檢，則能重新檢視履歷內容、盤點自身優勢及職涯方向。完成履歷健檢後，還可接續拍攝履歷形象照，從履歷內容到求職形象一次升級，提升面試準備度。
青年局長周羿希表示，青年局致力於陪伴青年職涯探索及職前準備的各項職涯發展支持，將持續整合產學資源，協助青年掌握產業趨勢，找到職涯優勢與職涯方向，在AI時代勇敢踏出職涯下一步。
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