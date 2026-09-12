快訊

人口探底／不婚族=不生兒？ 婚姻不再誘人 出生率跟著垮

快設鬧鐘！ 9月14日開搶「10元日韓機票」 加碼星宇77折、五星飯店只要10元

監院無監委明年仍編550萬買3輛新車 藍委喊減列或凍結

聽新聞
0:00 / 0:00

分機狂響就是不接！她無奈曝同事「不動如山」 過來人揭真相

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨，過去待過3家公司，都遇過同一種同事，就是明明人就在座位上，聽見桌上的分機不斷響起，卻始終不願意接聽。示意圖／AI生成
一名女網友抱怨，過去待過3家公司，都遇過同一種同事，就是明明人就在座位上，聽見桌上的分機不斷響起，卻始終不願意接聽。示意圖／AI生成

一名女網友抱怨，過去待過3家公司，都遇過同一種同事，就是明明人就在座位上，聽見桌上的分機不斷響起，卻始終不願意接聽，非得等其他同事代接後再轉過去，讓她相當無奈。貼文一出後，引起不少網友共鳴。

這名女網友在Dcard以「公司總是有不接電話的人」為題，指出每位員工桌上都有自己的分機，但有些同事即使人在座位上，聽見電話狂響仍完全不為所動。她曾經故意不幫忙代接，想看看對方會不會自行處理，沒想到同事依舊坐在原位，任由分機持續響個不停，最後還是她受不了，只好妥協接起電話，讓她忍不住直呼「我真的不懂到底幹嘛這樣啦」。

貼文一出後，不少網友都看傻，紛紛表示「妳太負責任了！這樣會太累，這種人心態：我不接電話，就不會有新工作或是新事項」、「建議不要幫忙接，覺得太吵就站起來去倒水或是去上廁所離開現場一下」、「就是混，就是閃，就是用最低能量上班啊」、「走過去他的位置幫他掛斷」、「拔電話線」、「打電話來不就是要交辦事情，不想做事的人當然不會想接」、「把他電話線剪了，反正不想接」。

事實上，職場上除了工作能力，和同事相處也是許多上班族在意的問題。本站曾報導，一名女網友分享，近期意外得知，公司男同事竟會趁她離開座位時，私下批評外貌、抹黑工作表現，甚至拿生理期開玩笑。更讓她難以接受的是，這群同事在她回到座位後，卻立刻恢復正常，裝作什麼事都沒發生，讓她得知真相後氣到發抖，直呼「每天與他們同處一室就覺得噁心」。

對此，不少網友回應「妳太單純了，搞不好話題就是和妳告密的同事開的，再跑來和妳說」、「先取得證據！去廁所沒帶手機，手機剛好壓到錄音，很正常吧」、「有時候什麼都不知道會比較好，知道了就少跟這些人來往，每間公司都有這樣的人」、「其實也要注意別組的好心同事有沒有在騙妳？」、「我前主管也是這種人，所以離職了，除非妳有想跟他們長期對抗，否則離職是最優解」、「沒什麼好計較的，快換個環境吧，不要互相傷害了」。

同事 抱怨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「你不要亂想」已婚女同事這樣說卻越靠越近 曖昧攻防曝光網看傻

薪水一入帳就沒了！她嘆「生活固定開銷」加總很有感 全網爆共鳴

同事月薪4.5萬卻開保時捷、常飛歐洲 副業曝光「月入破10萬」她看傻

主管下班前10分鐘要求「無償加班」 菜鳥妹1句話打醒社畜老鳥

相關新聞

台鐵北車商場12月啟動3階段改造 黑白格大廳明年4月走入歷史

新光三越7月底正式接手台北車站商場經營權，預計投入10億重新打造國門形象。據悉，新光三越已於8月底向台鐵提交「整建計畫書」，預計年底起分3階段施工。招牌地標大廳黑白格將在明年4月後走入歷史，新風格傳出將採「城市客廳」概念規畫。

分機狂響就是不接！她無奈曝同事「不動如山」 過來人揭真相

女網友發文抱怨同事人在座位卻拒接狂響分機，網友熱議，有人認為是逃避工作；職場相處相關問題也引發討論。

出國必帶公婆！人妻質疑老公「婚後變孝順」關鍵 網曝最佳解方

女網友抱怨，先生婚後出國總堅持帶公婆，明年唯一旅遊機會也想留給長輩；婆婆不耐走，行程多需搭計程車，夫妻偏好因此不同，引發網友熱議。

女性拜金門檻再降？鹹酥雞235元被嫌太多 友1句話她氣到自己買單

女網友買鹹酥雞共235元遭異性友人嫌點太多，因對方稱原本要請客，她氣得當場自己買單，貼文引發網友熱議。

「揮汗有禮」長輩不友善？他轟審核細節不清楚 網看傻：請檢討自己

運動部「揮汗有禮」每週限上傳1次，規則與截圖細節引發長輩不友善爭議；網友則認為說明清楚，應自行檢討，活動可換50元加碼券。

秋颱杜鵑最快下周三前後生成 粉專曝決定未來路徑關鍵

副熱帶高壓將減弱，熱帶系統再度活躍。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，這幾天副熱帶高壓重新增強，籠罩西北太平洋。不過，預計下周起又會逐漸減弱、東退，讓低緯度熱帶系統有更多發展與活動空間，西北太平洋也可能再度熱鬧起來。󠀠

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。