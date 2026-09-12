分機狂響就是不接！她無奈曝同事「不動如山」 過來人揭真相

一名女網友抱怨，過去待過3家公司，都遇過同一種同事，就是明明人就在座位上，聽見桌上的分機不斷響起，卻始終不願意接聽，非得等其他同事代接後再轉過去，讓她相當無奈。貼文一出後，引起不少網友共鳴。

這名女網友在Dcard以「公司總是有不接電話的人」為題，指出每位員工桌上都有自己的分機，但有些同事即使人在座位上，聽見電話狂響仍完全不為所動。她曾經故意不幫忙代接，想看看對方會不會自行處理，沒想到同事依舊坐在原位，任由分機持續響個不停，最後還是她受不了，只好妥協接起電話，讓她忍不住直呼「我真的不懂到底幹嘛這樣啦」。

貼文一出後，不少網友都看傻，紛紛表示「妳太負責任了！這樣會太累，這種人心態：我不接電話，就不會有新工作或是新事項」、「建議不要幫忙接，覺得太吵就站起來去倒水或是去上廁所離開現場一下」、「就是混，就是閃，就是用最低能量上班啊」、「走過去他的位置幫他掛斷」、「拔電話線」、「打電話來不就是要交辦事情，不想做事的人當然不會想接」、「把他電話線剪了，反正不想接」。

事實上，職場上除了工作能力，和同事相處也是許多上班族在意的問題。本站曾報導，一名女網友分享，近期意外得知，公司男同事竟會趁她離開座位時，私下批評外貌、抹黑工作表現，甚至拿生理期開玩笑。更讓她難以接受的是，這群同事在她回到座位後，卻立刻恢復正常，裝作什麼事都沒發生，讓她得知真相後氣到發抖，直呼「每天與他們同處一室就覺得噁心」。

對此，不少網友回應「妳太單純了，搞不好話題就是和妳告密的同事開的，再跑來和妳說」、「先取得證據！去廁所沒帶手機，手機剛好壓到錄音，很正常吧」、「有時候什麼都不知道會比較好，知道了就少跟這些人來往，每間公司都有這樣的人」、「其實也要注意別組的好心同事有沒有在騙妳？」、「我前主管也是這種人，所以離職了，除非妳有想跟他們長期對抗，否則離職是最優解」、「沒什麼好計較的，快換個環境吧，不要互相傷害了」。