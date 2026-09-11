連11漲！最低工資審議24日登場 有望衝破3萬元大關

不少人出社會開始工作後，都會為自己設定一個目標，例如在幾歲前要達到多少存款。有一名女網友以朋友的例子發文提問「42歲存到2千萬會想做什麼？」多數人認為2千萬還是太少，拿來投資錢滾錢比較有保障。

2026-09-11 13:32