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42歲存到2千萬夠用嗎？過來人自曝退休後做1事：錢滾3倍

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO透露朋友沒有結婚也沒有家累，而且還是吃公家飯，因此預計可以在42歲之前存到2千萬。圖／AI生成
原PO透露朋友沒有結婚也沒有家累，而且還是吃公家飯，因此預計可以在42歲之前存到2千萬。圖／AI生成

不少人出社會開始工作後，都會為自己設定一個目標，例如在幾歲前要達到多少存款。有一名女網友以朋友的例子發文提問「42歲存到2千萬會想做什麼？」多數人認為2千萬還是太少，拿來投資錢滾錢比較有保障。

原PO在PTT發文表示，日前和久未碰面的朋友聚會，她說對方是公務人員，沒有結婚也沒有家累，因此預計可以在42歲之前存到2千萬。原PO詢問達到目標之後要做什麼，朋友則表示還沒想得太遠，這也讓她好奇想問網友們，「如果大家在42歲之前存到2千萬會想幹嘛？」

貼文引起眾人熱議，「買房啊」、「2千萬無法讓妳養老」、「太少了，不能幹嘛」、「一樣要上班，差別在出國玩可以搭商務艙，偶爾吃米其林，住一晚2千美金的飯店」、「沒怎樣，繼續存到3千萬，以餘命35年來算，資產可以每月花8萬，我現在還是努力工作啊」、「退休她一樣可以找個輕鬆的工作，想做就做、想休假就休假、想換就換，不用看人臉色啊」。

多數人則認為可以將這2千萬拿來投資，繼續錢滾錢，「會覺得不夠的絕對都是窮魯，我好幾年前達到2千萬就退休，錢滾錢，現在資產快6千萬，根本沒有不夠的問題」、「光是靠投資股利最穩最爛的牛皮股，4趴一年就有80萬了，更不用說分開籃子，一部分頭期去貸款買房收租，租金繳房貸，剩下分配市值型跟高股息」、「股市長期向上，投資還不會賺的能力是有多差？」、「繼續錢滾錢啊，不夠退休」。

其實有些人會自訂目標，希望存款達到多少就要退休，不過作家吳淡如表示，很多人誤以為自己財務已經足夠自由，所以早早退休，退休之後才發現，原來自己想得太簡單，敵不過時代變化，後悔莫及。她建議在計算退休後收入的時候，最好比「現在每月生活花費」多算一倍，才不會覺得越活越困窘，千萬不要算到「剛剛好就好」。

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