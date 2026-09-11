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62歲重返職場不嫌晚 她投入生態導覽找到人生新價值

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
透過勞動部多元培力就業計畫重返職場，讓年過60的劉秋芳開展不一樣的職涯道路。圖／雲嘉南分署台南就業中心提供
透過勞動部多元培力就業計畫重返職場，讓年過60的劉秋芳開展不一樣的職涯道路。圖／雲嘉南分署台南就業中心提供

62歲的劉秋芳2年前因離職面臨經濟壓力，在勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心協助下，透過「多元培力就業計畫」進入台南市巴克禮紀念公園永續經營協會，從生態導覽解說員做起，如今已晉升專案經理，負責規畫生態遊程、環境教育講座及活動，重新找到職場自信與人生價值。

劉秋芳過去曾經營飲料店逾10年，也做過食品材料行及旅行社工作，離職後向台南就業中心求助。就服員認為她個性開朗、樂於與人互動，推薦她投入協會工作，從導覽解說開始，逐步接觸活動規畫及課程設計。

「這份工作讓我找回自信，也找到人生新價值。」劉秋芳說，從最初負責生態導覽，到現在能獨立規劃遊程及環境教育活動，每一步都讓她越做越有熱忱與成就感。

「每天都能接觸大自然、分享知識，真的很快樂。」她說，巴克禮紀念公園擁有濕地、森林等豐富生態，近年復育有成，翠鳥、鳳頭蒼鷹、領角鴞、虎皮蛙及螢火蟲等陸續現蹤。她除帶領民眾森林浴、追水鳥、賞螢及生態體驗，也結合DIY及環境教育，希望讓更多人認識自然生態與保育的重要性。她說：「要做到不能做為止。」

協會總幹事甘玲華表示，劉秋芳學習力強，進入協會幾個月就熟悉園區上百種動植物，並將服務業經驗融入導覽，與遊客互動自然。如今除規劃導覽遊程，也參與商品開發、DIY課程及活動企劃，為協會注入活力。

成立於2008年的巴克禮紀念公園永續經營協會，長期投入生態守護及環境教育，近年重新啟用「自然環境教育中心」，成立「根與芽行動學堂」，並透過多元培力就業計畫推動生態導覽及定向越野活動。

雲嘉南分署長柯秀燕表示，多元培力就業計畫結合民間團體及非營利組織，創造具公益及地方特色的工作機會，協助中高齡者、婦女及弱勢族群重返職場，同時培育在地人才。

中秋將至，雲嘉南分署也攜手轄區5家參與計畫的非營利組織及社區單位推出中秋禮盒，包括夏威夷豆塔、老菜脯鳳梨酥及雙金烏魚子酥等在地特色商品，民眾可至「好時光靚市集」粉絲專頁及「社會經濟入口網」查詢。

劉秋芳(右二)帶著多元夥伴進行商品開發，利用植物純露製作手工皂商品。圖／雲嘉南分署台南就業中心提供
劉秋芳(右二)帶著多元夥伴進行商品開發，利用植物純露製作手工皂商品。圖／雲嘉南分署台南就業中心提供

劉秋芳(右一)帶著民眾進行生態導覽，希望讓更多人知道巴克禮紀念公園的美好。圖／雲嘉南分署台南就業中心提供
劉秋芳(右一)帶著民眾進行生態導覽，希望讓更多人知道巴克禮紀念公園的美好。圖／雲嘉南分署台南就業中心提供

雲嘉南分署攜手轄區5家參與「多元培力就業計畫」的非營利組織及社區單位，推出結合節慶特色與地方風味的中秋禮盒。圖／雲嘉南分署台南就業中心提供
雲嘉南分署攜手轄區5家參與「多元培力就業計畫」的非營利組織及社區單位，推出結合節慶特色與地方風味的中秋禮盒。圖／雲嘉南分署台南就業中心提供

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