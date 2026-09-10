同事月薪4.5萬卻開保時捷、常飛歐洲 副業曝光「月入破10萬」她看傻

一名女網友近日在Dcard發文表示，一名同事個性文靜、待人客氣，平時看起來相當低調，明明兩人職位相同，每月薪資約4.5萬元，但對方卻常請假去歐洲，開的車也是價值約600萬元的保時捷Panamera。後來才知道，原來這名同事私下另有兼職，且每月收入竟超過10萬元。

原PO表示，自己一直對同事的生活感到好奇，對方不只經常請假出國，目的地還是法國、瑞士等地，不禁好奇對方到底多有錢。後來輾轉打聽才知道，同事私下另有副業、兼職，每月收入超過10萬元。

不過即使如此，她仍想不透對方究竟從事什麼副業，加上彼此不算熟，也不好意思直接開口詢問，只好上網發問：「他最可能是做什麼的？超想知道。」

貼文曝光後，網友紛紛猜測，「代購吧，滿好賺又可以常出國」、「或許有在經營網拍」；也有網友認為可能是投資，「我期貨一個月也是大概10萬左右，甚至6月很誇張的一個月70萬」。

另外也有網友表示，「說不定人家的父母家庭有錢，管他正職月薪多少」、「有些人是家裡很有錢，家裡會每年給信託股利」、「一定是家裡有礦啦！不然就算副業十幾萬，哪開得起那台車。」