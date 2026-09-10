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虎尾就業中心周六邀你逛市集找工作 星巴克、矽品科技餐飲巨頭徵才

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾就業中心邀請矽品、星巴克等30多家科技餐飲巨頭，結合在地多家特色攤商，本周六開辦一場大型的市集徵才，歡迎來逛街找工作。圖／虎尾就業中心提供
虎尾就業中心邀請矽品、星巴克等30多家科技餐飲巨頭，結合在地多家特色攤商，本周六開辦一場大型的市集徵才，歡迎來逛街找工作。圖／虎尾就業中心提供

讓找工作像逛市集一樣好玩！虎尾就業中心將於9月12日在虎尾同心公園舉辦一場結合33家在地特色攤商，開辦一場別開生面的「夢想野Fun・徵薪不讓」大型市集徵才，包括星巴克矽品、台塑、台灣壽司郎等多家科技與餐飲企業也來設攤徵才，讓民眾在輕鬆心情下，攜家帶眷一邊逛街同樂，一邊找到合適的工作。

這場將在本周六上午10時至14時限時登場的「夢想野Fun・徵薪不讓」大型市集徵才，將邀請虎尾魅力商圈、紡織研究所、虎尾扶輪社共同打造七大主題專區，邀請求職民眾、親子家庭一起來逛市集、玩體驗、找工作，度過充實又好玩的快樂周末。

當天更有矽品、福懋、上銀、台塑、正新、星巴克、光泉、台灣壽司郎等30多家企業現場徵才。同時推出「職涯諮詢」、「履歷健檢」、「面試演練」及「釣出你的職場亮點」等60個一對一互動體驗服務，協助民眾從探索方向、優化履歷到強化面試技巧，一次提升求職戰力，想提升求職戰力的民眾，把握當天開放早鳥現場報名，還可獲市集165元現金抵用券及驚喜好禮。

現場同時開放100個名額，提供毛巾印花DIY，香草醋、粉彩杯墊、丹寧羽毛吊飾、鰻魚寶堡等限量手作體驗，也有33家在地特色攤位，販售各種特色文創，吃、喝、玩、樂、購物一次滿足。

此外還有「夢想職人小畫筆」、「魔術方塊密碼」親子活動，前三名可獲獎金，也有集點玩扭蛋，電磁爐與電烤箱等大獎讓闖關者抱回家；沒完成闖關的人也可打卡送限量多肉植物。

虎尾就業中心廖家偉主任表示，這次打破傳統單一徵才，把企業徵才、職涯服務、產業體驗、親子活動與在地市集串聯一起，讓找工作也變得輕鬆有趣，歡迎有意求職轉職的人帶著家人來逛逛，一起把工作機會與好禮帶回家。更多活動訊息上網或洽05-6330422虎尾就業中心。

虎尾就業中心邀請矽品、星巴克等30多家科技餐飲巨頭，結合在地多家特色攤商，本周六開辦一場大型的市集徵才，歡迎來逛街找工作。圖／虎尾就業中心提供
虎尾就業中心邀請矽品、星巴克等30多家科技餐飲巨頭，結合在地多家特色攤商，本周六開辦一場大型的市集徵才，歡迎來逛街找工作。圖／虎尾就業中心提供

虎尾就業中心邀請矽品、星巴克等30多家科技餐飲巨頭，結合在地多家特色攤商，本周六開辦一場大型的市集徵才，歡迎來逛街找工作。圖／虎尾就業中心提供
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虎尾就業中心邀請矽品、星巴克等30多家科技餐飲巨頭，結合在地多家特色攤商，本周六開辦一場大型的市集徵才，歡迎來逛街找工作。圖／虎尾就業中心提供

矽品 徵才 星巴克

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