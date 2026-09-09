雲林首例合法罷工權 日商艾杰旭員工爭調薪5％…資方：從未拒絕改善

日資AGC集團旗下艾杰旭顯示玻璃公司爆發調薪爭議，工會日前已依法取得罷工權，成為雲林縣有史以來首起依法罷工投票通過事件。工會要求公司提出具體且有感的全體調薪方案，訴求普遍調薪5％，若資方後續回覆仍無法滿足訴求，不排除依法發動罷工。艾杰旭發出聲明，指公司從未拒絕改善員工待遇，將於後續協商過程中提出具體改善方向與工會進行討論。

據本報報導，工會理事長沈全成指出，公司在雲林設廠以來，從未實施全體調薪制度，基層員工底薪長期維持2萬多元，主要依靠考核調薪或其他津貼，才能讓實領薪資高於基本工資。近年基本工資持續調漲，明年又將突破3萬元，基層員工情何以堪。

沈全成表示，工會這4、5年來持續提出全面調薪訴求，卻未獲公司正面回應。今年7月底，公司曾表示台灣公司已決議調薪，只待日本總社審核相關配套，但8月17日雲林縣府勞資調解會議中，台灣公司社長卻表示從未有相關決議，讓工會難以接受，決定透過罷工投票表達員工不滿，獲約96％員工同意，取得罷工權。

資方已承諾9月16日回覆日本總社對調薪訴求的決議，工會將觀察公司是否提出具體、普遍性的調薪方案，若是敷衍應付，工會絕對會依法行使罷工。

對此，艾杰旭經營企劃部副總鄭文遠表示，公司目前約有1570名員工，若真的發動罷工，確實會對產線營運造成影響。針對工會要求全員調薪5％，公司現行主要透過考核制度為優秀員工調薪，薪資也參考物價指數進行調整。

鄭文遠表示，目前普遍員工最低薪資約3萬5100元，另有每2年一次員工健檢、端午及中秋各發0.5個月獎金，年終獎金普遍核發3個月，換算下來年薪約16個月，整體待遇屬中上水準，並優於勞基法規定。

針對工會訴求全員薪資普遍調升5％，艾杰旭公司也透過聲明強調，「從未拒絕改善員工待遇」，只是希望相關調整能兼顧薪酬制度合理性、公司實際營運狀況，以及企業與員工長期共同發展，將在後續協商過程提出具體改善方向及替代方案，持續與工會討論。

雲林縣勞工暨青年事務發展處長張世忠表示，縣府將持續協助勞資雙方溝通、調解。他提醒，若真的發生罷工，除了公司營運將受到影響，勞工在罷工期間也無法領取薪資，勞資「雙輸」，呼籲勞資雙方針對調薪議題持續協商，尋求共識。