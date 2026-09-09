科技業面試「上機考」成常態 專家大推這五大刷題平台

AI工具快速普及，科技業徵才標準也跟著改變。「會寫程式」逐漸只是基本功，企業更重視求職者能否拆解問題、判斷程式碼正確性及實際解決問題。104人力銀行9日表示，愈來愈多科技業者在招募流程加入線上機測，也就是俗稱的「上機考」，已成工程人才求職的重要關卡。

因應上機考逐漸普及，104人力銀行整理五大主流刷題平台，依求職者不同程度及準備需求提供建議。完全沒接觸過演算法的求職者，可從NeetCode入門，透過學習地圖及影音解說建立解題架構；已有基本程式能力，但作業系統、資料庫等電腦科學核心知識仍有缺口者，則可利用GeeksforGeeks補強基礎觀念。

若鎖定外商軟體職缺，可利用LeetCode加強演算法與解題能力，平台並提供學習進度規畫及不同解法討論；已收到企業線上測驗通知，或希望提前熟悉限時作答節奏者，可利用Codility的Demo Test模擬正式測驗；HackerRank題庫則涵蓋演算法、SQL及資料科學等不同領域，適合希望擴大練習範圍的求職者。

104人力銀行產品暨價值經營總處資深協理王之璘觀察，企業透過上機考，看的不只是求職者能不能寫出正確答案，更重視邏輯思考、判斷與除錯、實戰應用三大能力，上機考的題型也逐漸不再只是單純考演算法，而是加入更貼近實際工作的情境，觀察求職者能否將技術應用在真實問題上。

王之璘提醒，對求職者而言，準備上機考不只是「多刷幾題」，更重要的是建立解題邏輯、培養程式除錯能力，並熟悉限時作答的節奏與各平台操作方式。建議依照自身程度選擇合適的練習平台，在正式測驗前做好準備，才能更充分展現自己的技術實力。