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控Foodpanda發薪日未補足報酬 外送工會：將提出舉發

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
全國外送產業工會、台中市外送平台服務產業工會、台灣外送產業權益協進聯盟等今指出，今天適逢發薪日，Foodpanda平台卻仍未補足外送員應得的法定報酬，勞動部已確認此舉確定違法，宣告將全面協助所有受害的外送員，依法向各地方政府勞動主管機關提出舉發。圖／聯合報系資料照
全國外送產業工會、台中市外送平台服務產業工會、台灣外送產業權益協進聯盟等今指出，今天適逢發薪日，Foodpanda平台卻仍未補足外送員應得的法定報酬，勞動部已確認此舉確定違法，宣告將全面協助所有受害的外送員，依法向各地方政府勞動主管機關提出舉發。圖／聯合報系資料照

全國外送產業工會今表示，針對Foodpanda日前惡意栽贓外送員拖延並違法扣除報酬的行徑，全國外送產業工會、台中市外送平台服務產業工會、台灣外送產業權益協進聯盟等再次表達嚴正抗議並指出，今適逢發薪日，平台卻仍未補足外送員應得的法定報酬，勞動部已確認此舉確定違法，宣告將全面協助所有受害的外送員，依法向各地方政府勞動主管機關提出舉發。

工會表示，近期適逢中元普渡檔期，民眾大量採購造成量販店撿貨大幅延遲，加上連日豪雨導致各地路況不佳且意外頻傳，許多外送員在惡劣天候與商家卡單的雙重夾擊下艱辛值勤，送達時間僅比系統預期多出不到1至5分鐘，竟遭平台無端指控為「惡意拖延」，並以此為由拒絕依法補足費用。

全國外送產業工會理事長陳昱安表示，依據外送專法規範，除法定必要費用或雙方另有特殊約定外，平台不得任意扣減外送員應得報酬。Foodpanda此次逕行扣薪的做法已明確違反專法規範，更荒謬的是，現行機制根本是「先定罪、再叫外送員自己證明無罪」。

陳昱安強調，若平台指控外送員違規，就應由平台負起舉證責任，提出具體證據、認定依據並經過調查，而不是先扣錢、先定罪，再叫外送員自己證明「我沒有違規」。絕不能讓平台自己當檢察官、自己當法官、自己判有罪，最後還要外送員自己證明清白。

台中市外送平台服務產業工會理事長李建明指出，在今天發薪日平台仍拒絕補足法定報酬，且經勞動部確認違法的情況下，工會絕不姑息且將堅守勞工陣線，宣告工會將全面協助所有受害的外送夥伴，依法向各地方政府勞動主管機關提出舉發，確保每一位外送員的合法所得都能討回，絕不讓平台以任何藉口規避責任。

台灣外送產業權益協進聯盟發言人蘇柏豪重申，若個別外送員真有違法疑慮，平台理應尋求正常的司法途徑進行追償，直接栽贓與扣薪是現代法治社會絕對不能容忍的惡行。為捍衛外送員的合法權益，對於平台未經調查即惡意扣薪與栽贓的舉動，工會絕對追究到底，後續也不排除對平台提出刑事告發。

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