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上市大廠齊聚虎尾搶人才 矽品、福懋、上銀、台塑、正新等30企業徵才

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心本月12日將在虎尾同心公園旁綠地舉辦「夢想野Fun・徵薪不讓」大型市集暨徵才活動。圖／虎尾就業中心提供
勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心本月12日將在虎尾同心公園旁綠地舉辦「夢想野Fun・徵薪不讓」大型市集暨徵才活動。圖／虎尾就業中心提供

勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心本月12日將在虎尾同心公園旁綠地舉辦「夢想野Fun・徵薪不讓」大型市集暨徵才活動，集結矽品福懋上銀、台塑、正新等上市知名企業，以及星巴克、光泉、台灣壽司郎等，超過30家企業進場徵才。

虎尾就業中心表示，當天「徵才專區」限定上午10時至下午2時登場，集結超過30家企業現場徵才，包括矽品、福懋、上銀、台塑、正新等知名企業，對正在求職、轉職或希望尋找新工作機會的民眾而言，可一次與多家企業面對面交流、了解職缺。

除了企業徵才，現場也提供完整職涯服務，包含職涯諮詢、履歷健檢、面試演練等一對一互動體驗，協助民眾從探索職涯方向、優化履歷到強化面試技巧，全面提升求職競爭力。

另邀集虎尾魅力商圈、財團法人紡織研究所、國際扶輪3470地區雲林一分區虎尾扶輪社共同參與，將有33家在地特色攤位，結合企業徵才、職涯服務、產業體驗、親子活動及市集，讓民眾週末逛市集之餘，也能順便找工作。

現場還有多項限量手作體驗，包括毛巾印花DIY、香草醋、粉彩杯墊、丹寧羽毛吊飾、鰻魚寶堡等，另有「夢想職人小畫筆」、「魔術方塊密碼」等親子活動，前三名可分別獲得3000元、2000元及1000元獎金。

民眾當天闖關、集滿15點，即可參加扭蛋抽獎，最大獎為IH電磁爐及電烤箱；若未完成闖關任務，打卡分享活動也可獲得限量多肉植物。

虎尾就業中心主任廖家偉表示，希望透過活動打破民眾對傳統徵才的想像，將企業徵才、職涯服務、產業體驗、親子活動與在地市集串聯，讓「找工作」也能成為輕鬆、有趣的城市體驗。

勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心本月12日將在虎尾同心公園旁綠地舉辦「夢想野Fun・徵薪不讓」大型市集暨<a href='/search/tagging/2/徵才活動' rel='徵才活動' data-rel='/2/104881' class='tag'><strong>徵才活動</strong></a>。圖／虎尾就業中心提供
勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心本月12日將在虎尾同心公園旁綠地舉辦「夢想野Fun・徵薪不讓」大型市集暨徵才活動。圖／虎尾就業中心提供

福懋 上銀 矽品 徵才 徵才活動

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