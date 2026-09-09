雲林首起罷工投票通過 AGC集團艾杰旭工會要求全體有感調薪

跨國企業在台灣是否讓台灣勞工受到合理對待是近來備受重視的議題。在美光企業工會提出罷工行動之際，日資AGC集團的艾杰旭顯示玻璃公司也發生調薪爭議。工會於9月4日宣布已經以高達96%的同意率，依法取得罷工權。位於雲林的艾杰旭工會表示，將要求公司實施具體且有感的全體調薪制度，否則工會將依法進行罷工行動，這也是雲林縣有史以來第一次的依法罷工投票通過事件。

艾杰旭工會理事長沈全成今指出，自25年前艾杰旭顯示玻璃公司在雲林設廠以來，公司就從未實施全體調薪制度，員工的底薪長期維持2萬多元的水平，必須依靠考核調薪或其他津貼來讓薪資超過基本工資。特別是近年基本工資持續調漲，明年將破3萬元，這要基層情何以堪。

沈全成表示，這4、5年來，工會持續提出全面調薪訴求，卻遭公司無視，甚至在今年7月底，公司表示台灣公司已決議調薪，只待日本總社審核相關配套後通過。但在8月17日於雲林縣府調解會議，台灣公司的社長卻表示從未有相關決議，這使得工會不得不透過罷工來展現員工的憤怒。

艾杰旭工會強調，在本次投票中，包括斗六廠、台南廠，共高達89%的會員參與投票，這也讓工會能以全體會員942人的85%同意的高比率，超過法定的5成罷工門檻，確定獲得罷工權，而在「你是否同意工會發動罷工？」和「你是否同意設置罷工糾察線？」2個投票議案，都以高達96%的同意票通過，表示了會員的強烈不滿。

艾杰旭工會質疑，艾杰旭公司身為知名的日資國際企業，近來AI景氣也讓AGC大賺，卻長期讓台灣勞工維持低薪，這根本是把台灣當作壓榨的殖民地。同樣是雲林的企業，相較於台塑集團每年勞資協商調薪，明年更宣布調薪4.5%，含伙食津貼、地區津貼等已達到9.6%，日資AGC集團的低薪政策簡直是踐踏台灣勞工。

艾杰旭工會進一步指出，資方已承諾在9月16日回覆日本總社對調薪訴求的決議，工會要求資方應認真研擬與推動普遍調薪方案，若是敷衍應付，工會絕對會依法行使罷工。