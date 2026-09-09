主管下班前10分鐘要求「無償加班」 菜鳥妹1句話打醒社畜老鳥

依照勞基法規定，勞工加班雇主應該給加班費，需經勞工同意才能改成補休。日前有位職場老鳥發文，他們公司表定晚上6時下班，但在5時50分時，主管突然要大家弄完一份至少要處理1-2小時的資料，這時菜鳥問了一句：「今天留下來有加班費嗎？」讓原PO驚訝：「我們這些老鳥太好講話？」

一名網友在Dcard分享，他在公司待了8年，都是任勞任怨的無償加班，而主管這次又故技重施，要大家免費幫忙加班1-2小時，且在下班前10分鐘才通知。原本大家以為又要摸摸鼻子做完了，結果一個去年才剛畢業，進公司不到1年的菜鳥女同事突然發問：「這是剛剛才通知的急件嗎？」主管當時直接回：「沒有啦，早上就知道了，只是我今天事情太多，剛剛才想到要分下去。」

這時菜鳥女同事直球詢問「那今天留下來有加班費嗎？」，主管則回應「大家不要什麼事情都計較加班費，以前遇到急件也是一起留下來做」，接著菜鳥女同事直言：「可是你早上忘記交辦又不是我造成的，你忘記交代工作，為什麼要全組免費加班幫你負責？」整間辦公室瞬間安靜，原PO表示「我做8年都不敢這樣說」。

主管聞言臉色大變，只回一句「現在年輕人工作態度都這樣嗎？」，而女同事則在6時下班時間一到，就關電腦、拿包包，踏著高跟鞋走出辦公室。這也讓在場其他老鳥小聲討論「她把我們8年想講的話講完了」，事後原PO與其他同事都繼續留下來工作，但他也反思：「是不是我們太有奴性，把這主管慣壞了？」

文章曝光後，許多網友表達看法，「你們還留下來做，你們就是寵壞小孩的那種爸媽」、「主管自己忘記還好意思說別人態度」、「你們到底在怕什麼？」但也有網友擔心，「那個菜鳥很帶種耶。不知道會不會被秋後算賬？」

還有網友分析老鳥的心聲，「很多人在說老屁股在怕什麼？」但從購屋主力的年齡、房貸、家庭費、育兒費，以及孝親費等支出來看，如果工作突然被辭職，生活開銷不會消失，但收入減少，「反觀年輕人，沒年資問題」，因此不想做就可以直接辭職，剛入職的新人也不會買房，頂多有學貸跟車貸，當然比較敢反抗。

關於加班費如何計算，勞動部建置了「加班費試算系統」，民眾可根據自己的加班狀況，看是平日、休息日或國定假日加班，分別輸入工資及加班時數，就可以立刻知道自己的加班費有多少。