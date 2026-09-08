半導體人才缺口大 徵才AI占比續增、外派美加新高、非理科生機會增

半導體為台灣經濟發展重要引擎，連續第2年104人力銀行發布《2026半導體業人才報告書》，AI持續推升半導體產能擴張，2026年半導體每月徵才4.7萬人，年增幅逾2成。企業徵才有三大趨勢：1.半導體AI工作機會佔比持續往上，每4個工作機會有1個與AI相關；2.外派機會美加成長明顯，2026年徵才人數創近年新高；3.三大招募職務「科系不拘」比例皆較去年提升，非理科生機會增。

觀察半導體整體招募現況，《2026半導體業人才報告書》數據發現，人才需求前3大職務每月需求人數均逾萬個，依序為生產製造／品管／環衛類、操作／技術／維修類、研發相關類，其中2個為技術職。以求職者可分得的工作數來看，營建／製圖類求職者可分到12.5份工作機會最多。

AI蓬勃發展，帶動半導體業AI人才需求持續推升，根據《2026半導體業人才報告書》，2026年半導體AI工作機會每月平均突破1萬個，5年成長67%。104人力銀行人才永續長鍾文雄分析， AI工作機會自2025年後加速成長，企業從評估觀望，走向實際導入產線與研發流程，帶動相關職缺增長；相較於過去AI需求主要集中於研發領域，如今AI能力已逐步延伸至製造、生產、設備、品質管理及供應鏈等多元職務。

地緣政治風險，帶動半導體業赴海外設廠，《2026半導體業人才報告書》觀察近2年外派工作機會變化，中國大陸／港澳以外的亞洲仍為企業外派需求最主要的地區，反映台灣半導體供應鏈持續深耕亞洲市場，美加地區外派需求明顯成長，自2025年起持續攀升，2026年工作機會數創下近年新高，顯示外派需求已由過去以亞洲為主，逐步擴展至北美等重要市場。至於歐洲需求雖小幅增加，但整體規模仍有限；中國大陸／港澳則維持低檔。

外派職務前三名依序為半導體工程師、FAE工程師與職業安全衛生管理員，104人力銀行人才永續長鍾文雄指出，海外設廠最需要優先輸出「技術建置、客戶支援、廠區管理」三類關鍵人才，半導體工程師扮演技術移轉、教育訓練與建立標準作業流程角色；FAE工程師為與客戶溝通的橋樑，派駐當地可即時提供支援；職業安全衛生管理員則是設廠安全文化、教育訓練與緊急應變制度建立推手。

投入半導體，非理科生有機會！《2026半導體業人才報告書》數據顯示，2026年三大職務「生產製造／品管／環衛類」、「操作／技術／維修類」、「研發相關類」職務，科系要求電機電子工程、機械工程仍是首選，但標示「科系不拘」的比例皆較去年提升2-3%不等，其中操作／技術／維修類60%科系不拘最多。104人力銀行人才永續長鍾文雄指出，科系不拘職務增加，反映企業將招募重點延伸至具備技術能力、學習潛力及跨領域背景的人才，擴大人才來源並提升招募彈性。

由台積公司主辦、104人力銀行協辦的「半導體基礎技術人才博覽會」9月18日在台南成功大學開跑，當天共有25家優質協力廠商釋出超過2,200個中南部工作機會，超過半數是上市櫃公司，包含營造、化工、電機等多元領域，職務則包括：廠務、機電、環安衛、品管等，共同參與台灣半導體產業發展，歡迎上網報名 https://tw104.pse.is/9hy79d